خبير تربوي: مشروع «ميتا فيرس» خطر على المجتمع خاصة الأطفال

قال الدكتور حسام النحاس، الخبير التربوي إن مشروع «فيس بوك» الجديد، «ميتا فيرس»، وما يقوم بتوفيره من عالم افتراضي يمثل خطرا كبيرا وقلقا بالغا على الأجيال الجديدة، خاصة الاطفال، لأنه بطبيعة الامر ستتحول كل التطبيقات إلى تنفيذ مخطط العالم الافتراضي، كما ستتحول الألعاب الإلكترونية إلى العالم الافتراضي وهو ما يمثل خطرا كبيرا على الأجيال القادمة.

تأثير «ميتا فيرس» على المجتمع

وأضاف الخبير التربوي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن هذا الواقع الافتراضي الجديد الذي يزعم «مارك»، أنه واقعا بديلا للواقع الحسي، يخل بالعلاقات الاجتماعية، كما سيكون لمشروع «ميتا فيرس» تداعيات تربوية خطيرة.

تحويل المستخدم إلى إنسان الي

وأشار «النحاس»، إلى أنه يدعو المختصين بأساليب التربية الحديثة للاهتمام بهذا الأمر والعناية به محذرا من مخاطره، موضحا أن مشروع «ميتا فيرس» كان يقدم على أنه روايات خيال علمي، ولكنه يريد تحويل الشخص إلى إنسان آلي، ولذلك يجب أن يتوخى الجميع الحذر، والتعامل مع هذا المشروع الجديد بحذر شديد.

تأثير «ميتا فيرس» على الاطفال

وأوضح الخبير التربوي، أن هناك تأثيرا سلبيا مباشر على الأطفال، لأنهم أكثر فئة مستهدفة من مشروع «ميتا فيرس»، عن طريق الأفلام والألعاب الإلكترونية، وبالتالي سيتم نشئة الطفل في عالم افتراضي غير حقيقي، وسيصعب عليه التعامل مع الواقع وهذا خطر شديد نحذر منه.

طرق التعامل الصحيح مع «ميتا فيرس»

وقال «النحاس»، إن أفضل طريقة للتعامل مع «ميتا فيرس» بعد أن أصبح أمرا واقعا، هو التعامل معه بحرص وبشكل علمي، وعلى الآباء التوعية المباشرة والمستمرة لأبنائهم بكيفية وطرق الاستخدام الصحيح لهذا الواقع الجديد، وعلى الشباب استغلال تلك التكنولوجيا الجديدة واستخدامها بشكل صحيح بما ينفعهم.