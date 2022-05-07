بدء جلسة محاكمة كريم الهواري المتسبب في حادث الشيخ زايد

بدأت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالكيلو 10.5، منذ قليل، جلسة محاكمة المتهم كريم الهواري، نجل رجل الأعمال محمد الهواري، المتسبب في حادث الشيخ زايد، الذي أسفر عن مصرع 4 شباب، بسبب قيادته سيارته بسرعة جنونية تحت تأثير المواد المخدرة.

قضية كريم الهواري

وجاء في أمر الإحالة، أنه في يوم 10 من شهر ديسمبر عام 2021، بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، قيام المتهم «كريم محمد الهواري» بإحراز جوهر مخدر الكوكايين، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، ما تسبب في مصرع 4 أشخاص هم المجني عليهم «عبدالله درويش، يوسف محمد العباسي، عمر حمدي، سعيد حسن»، بسبب إهماله ورعونته وعدم احترامه للوائح والقوانين الخاصة بالسرعة، فقاد سيارته بسرعة جنونية تحت تأثير المواد المخدرة.

كريم الهواري في قفص الاتهام

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم «كريم محمد الهواري»، قاد سيارته بسرعة جاوزت الحد الأقصي المسموح به، تحت تأثير المواد المخدرة، وهو ما أسفر عن مصرع المجني عليهم الـ4، وحاز وأحرز في سيارته مواد كحولية ومخدرة كان واقعا تحت تأثيرها، مما تسبب في حادث الشيخ زايد.

وتابع أمر الإحالة، بأن المتهم قاد سيارته وهو بحالة سكر، مما ينجم عن ذلك تعريض حياة المواطنين وأموالهم للخطر، وأتلف أيضا سيارة المجني عليه «حسن حسن عباس»، وذلك بسبب إهماله، وبذلك يكون المتهم «كريم محمد الهواري»، قد ارتكب الجناية والجنحة المنصوص عليها في مواد القانون.