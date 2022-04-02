جنايات الجيزة توجه محامي كريم الهواري باحترام شهود قضية حادث الشيخ زايد

ناقش محمد حمودة المحامي، كبير الأطباء الشرعيين شاهد الإثبات فى قضية حادث الشيخ زايد المتهم فيها كريم الهواري نجل رجل الأعمال محمد الحواري.

مواجهة بين محامي الهواري وكبير الأطباء الشرعيين

ووجه «حمودة» سؤالا حول طبيعة مادة البيسادين المخدرة، فرد عليه الشاهد قائلًا: «البيسادين غير مدرج بتقرير المخدرات المقدم من قبل مصلحة الطب الشرعي، ولا يعلم من أى مادى مخدرة يشتق البيسادين».

ورد حمودة قائلًا: «سيبه لى» فاعترض رئيس هيئة المحكمة على المحام قائلًا: «هذا غير جائز واحترام الشاهد من احترام المحكمة»، فاعتذر حمودة قائلًا: «أنا أسف»

بدء محاكمة كريم الهواري في جنايات الجيزة

وبدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة اليوم السبت، نظر جلسة محاكمة "كريم الهوارى" المتهم بقتل 4 طلاب عن طريق الخطأ فى حادث تصادم، وحيازة مواد مخدرة وتعاطيها، وتجاوز السرعات المقررة، وهى القضية المعروفة إعلاميًَا بـ«حادث تصادم الشيخ زايد».

وتوجه رئيس المحكمة بالعزاء للمحاميين الحاضرين فى وفاة رجائى عطية نقيب المحاميين والذى توفى قبل أيام داخل محكمة جنوب الجيزة.

وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبَل المتهم من خلال شهادة 6 شهود،، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.