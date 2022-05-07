وزير الأوقاف عن عودة المساجد للعمل بكل طاقتها: المصري متدين بطبعه

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بدور العبادة بصفة عامة، ومساجد آل البيت بصفة خاصة، والتأكيد على سرعة دور العبادة إلى وضعها الروحي الطبيعي للشعب المصري الذي يتميز بتدينه الفطري والطبيعي.

البعض غضب لغلق مسجد الحسين لتطويره

وأضاف «جمعة» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، اليوم السبت، «عندما عرضت المذكرة التفصيلية لتصميمات تطوير المساجد على رئيس الوزراء حتى وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية على الفور».

وتابع وزير الأوقاف: «الرئيس كان له توجيه سابق بأن تنتهي الأعمال الإنشائية والتجديدية لمسجد الحسين في أول يوم رمضان، وعندما أغلقنا المسجد غضب البعض، لكن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس لا تعلن عن الأشياء عند تدشينها، وإنما عند إنجازها، وانتهت الأعمال في أول أيام رمضان، وبدأت صلاة التراويح في أول يوم».

وأفاد وزير الأوقاف، بأن قرارات عودة فتح المساجد جرى اتخاذها في هذا التوقيت، لأن لجنة إدارة الأزمة عقدت اجتماعا قبل شهر رمضان، وكانت بين أمرين، إما فتح الحياة العامة بالتدريج أو بآلية معينة، واختارت الآلية الأولى.

انتظرنا إجازة العيد لفتح الحياة العامة

وواصل: «في رمضان قررنا السماح بعودة الدروس في العصر والعشاء، والسماح بمصليات السيدات كاملة، والسماح بعودة دور المناسبات، وفي نهاية رمضان وفترة الأعياد كانت ترتفع أعداد المصابين ويحدث زيادة في حجز أسرة الرعاية واستخدام أجهزة التنفس الصناعي».

وأشار وزير الأوقاف، إلى أنّ لجنة إدارة الأزمة فضلت انتظار انقضاء إجازة العيد، لاتخاذ القرار بفتح الحياة العامة بالتدريج في حال عدم زيادة الإصابات، لكن فترة العيد انتهت بالخير على مصر، وكانت الامور مطمئنة تم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب بفتح المساجد وعودتها إلى حالتها الطبيعية.