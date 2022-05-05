عاجل.. وزير الأوقاف يكشف حقيقة تنظيم زيارة مقام الحسين والغرفة النبوية

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لم يصدر أي تعليمات من الوزارة بشأن تنظيم زيارة مقام الإمام الحسين أو غرفة المقتنيات النبوية الشريفة، مؤكدا أنه سيعلن ذلك في حينه، عند إقرار لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء، لعودة فتح المقامات والأضرحة.

وأكد وزير الأوقاف في تغريدة له عبر «تويتر»، أنه سيجري عرض ذلك على اللجنة في أقرب اجتماع لها بإذن الله تعالى.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح في آخر شهر رمضان، مسجد سيدنا الحسين بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد، بما في ذلك المقصورة الجديدة للضريح الشريف للإمام الحسين.

تطوير مسجد سيدنا الحسين

جاء ذلك في إطار تطوير مسجد سيدنا الحسين، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً أضرحة سيدنا الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب، وذلك بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية، وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنبًا إلى جنب مع التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة، بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها، لتتكامل مع جهود الدولة في تطوير المواقع الاثرية بالقاهرة الفاطمية والتاريخية.

مسجد الإمام الحسين

واستقبل مسجد الإمام الحسين المصلين في شعائر صلاة الجمعة الأولى من رمضان، وذلك بعد عودة الشعائر الدينية إليه مجددا بعد غلقه للتطوير.

حيث أعلن مجلس إدارة مسجد الحسين في شهر مارس الماضي، غلق المسجد بسبب أعمال الترميم التي تتم خلال الفترة الحالية داخل مسجد الحسين، حيث تم الانتهاء من عمليات الترميم للمسجد من الخارج ويتم اليوم أعمال الترميم من الداخل.

جدير بالذكر أن مسجد الحسين يعد واحدًا من أهم المساجد الإسلامية التي لها طابع خاص عند المصريين، ولا سيما في الأوقات المحببة ومنها شهر رمضان الذي انتهى منذ أيام قليلة.