انتعاش سياحة اليخوت على شواطئ مطروح رغم انتهاء إجازة العيد

ارتفعت أعداد رحلات اليخوت في البحر المتوسط على شواطئ مدينة مرسى مطروح منذ أيام عيد الفطر وبعد انتهاء الإجازة، في ظل استقبال محافظة مطروح أعداد كبيرة من المصطافين، للاستمتاع بالمصيف مع انطلاق الأسبوع الجاري، وشهدت الشواطئ توافد الزائرين من مختلف مدن ومحافظات مصر، للسباحة في البلاجات نهاراً، والجلوس على الألسنة في آخر اليوم.

رحلات اليخوت في بحر مطروح

وقالت تمارا محمد، مدير شركة سياحية بمحافظة مطروح، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم السبت، إن رحلات اليخوت لها متعة خاصة على البحر في مطروح، ويقبل عليها الأسر للخروج والفسحة في البحر، حيث تخرج من ميناء مطروح الشرقي، وتنطلق لمدة ساعتين، تمر على العديد من الشواطئ، منها شاطئ مطروح العام، وشاطئ الليدو، وشاطئ البوسيت، وشاطئ الغرام، وشاطئ الأبيض، وشاطئ عجيبة، وتعود مرة أخرى حتى شاطئ روميل، منها ساعة للنزهة، وساعة للسباحة في مكان جميل في البحر، مع ارتداء بدلة البحر، تحت إشراف غطاسين للحفاظ على الزائرين، وأضافت أن المصطافين يستمتعون برؤية مطروح من زاوية جديدة من داخل البحر، ويشاهدون جمال الطبيعة الخلابة والصخور والشواطئ والمياه الفيروزية.

وجبات على اليخوت

وتقدم اليخوت وجبات خلال الرحلة، عبارة عن وجبة كاملة تضم لحوم مشوية وخضار وأرز وسلطة وشاي زردة على الفحم، كما تقدم خدمة التصوير من خلال مصور محترف، يقوم بتصوير جميع المشاركين في الرحلة مجاناً على اليخت، ومع المناظر الطبيعية في البحر.

أسعار رحلة اليخوت في البحر

وتبدأ أسعار رحلة اليخوت في مرسى مطروح من سعر 55 جنيهاً للفرد، حتى 120 جنيهاً، حسب الوجبات المقدمة خلال الرحلة، ويتجمع الراغبون أمام الميناء، ويجري استخراج تصاريح لهم، وتنطلق الرحلة وتعود من ذات الميناء، في أجواء مبهجة وطقس متميز خلال شهر مايو بمطروح.