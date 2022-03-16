وزيرا النقل والسياحة يتابعان موقف تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا موسعاً مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لمتابعة موقف تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت، في حضور رئيس قطاع النقل البحري اللواء رضا إسماعيل وقيادات الوزارتين.

في بداية الاجتماع، أكد وزير النقل أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن وضع استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت على مستوى الجمهورية، وإصدار قرارا بتشكيل لجنة وزارية عليا لوضع الاستراتيجية في يونيو 2021.

استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت في مصر

وتابع الوزيران آخر المستجدات الخاصة بخطة تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت، حيث تم استعراض نتائج الاجتماعات السابقة بين كافة الجهات المعنية، والتي أسفرت عن وضع استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت في مصر، وتضمنت إعداد سياسة سعرية موحدة من شأنها تقديم حوافز وتخفيضات جاذبة للسفن واليخوت السياحية ورفع كفاءة الموانئ السياحية الحالية وإنشاء موانئ يخوت سياحية جديدة في المواقع التي تتمتع بطبيعة جاذبة سياحياً.

كما تضمنت الاستراتيجية إعداد خطة تسويقية للترويج لسياحة اليخوت والموانئ السياحية المصرية والمشاركة الفعالة في المؤتمرات والمنتديات السياحية والمعارض الدولية، بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية «النافذة الواحدة لسياحة اليخوت»، تُمثل فيها جميع الجهات المعنية بغرض تبسيط الإجراءات والحصول على الموافقات الأمنية.

فاتورة واحدة تطبق بجميع موانئ اليخوت السياحية والموانئ المصرية

وتضمنت الاستراتيجية إصدار فاتورة واحدة تطبق على جميع موانئ اليخوت السياحية والموانئ المصرية، إلى جانب إنشاء كود موحد لجميع الجهات المعنية العاملة بالموانئ لتوحيد متطلباتها، وتحديث خريطة مواقع موانئ اليخوت الدولية القائمة والمقترحة على مستوى الجمهورية، ومراجعة المسافات البينية بينها بما يتناسب مع الظهير السياحي وطبيعة الشاطئ لكل منطقة.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على استمرار عقد اللقاءات المكثفة بين الجانبين والتنسيق مع كافه الجهات المعنية لعرض النتائج النهائية على رئيس مجلس الوزراء.