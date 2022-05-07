دفاع كريم الهواري في حادث الشيخ زايد: أسر الضحايا اعتبرت المتهم ابنهم

قال محمد حمودة دفاع كريم الهواري، في قضية حادث تصادم الشيخ زايد، أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في الكيلو 10 ونص، إنّ أسر الضحايا تفهموا طبيعة ما حدث وتنازلوا عن القضية.

وأضأف «حمودة»، خلال مرافعته أمام المحكمة، أنّ أسر الضحايا اعتبروا «كريم» ابنهم، وهو أصيب بعاهة مستديمة، وهم كلهم ضحايا.

المحامي يدفع ببطلان الأدلة

ودفع محمد حمودة ببطلان الإجراءات والأدلة، وقصور تحقيقات النيابة العامة، كما دفع بانقضاء مسؤولية موكله الجنائية عن جريمة القتل الخطأ، بعد تنازل أسر الضحايا، فردت عليه هيئة المحكمة: «أسر الضحايا اتنازلوا عن الشق المدني والجنائي تفصل فيه المحكمة».

تعاطي المخدرات وحيازتها

ويحاكم كريم الهواري بتهمة القتل الخطأ مع ظروف مشددة، نظرًا لأن عدد ضحايا الحادث أكثر من 3 ضحايا، ورغم إقرار أسر ضحايا حادث تصادم الشيخ زايد التصالح، يواجه كريم الهواري اتهامات أخرى بتعاطي المواد المخدرة وحيازتها بقصد التعاطى، فضلًا عن القيادة بسرعات عالية وهي اتهامات.