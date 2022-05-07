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عاجل.. أسر ضحايا حادث الشيخ زايد تتغيب عن حضور الجلسة بعد تنازلهم

كتب:

بسمة عبدالستار ومنتصر سليمان
01:15 م | السبت 07 مايو 2022
أسر ضحايا حادث تصادم الشيخ زايد

أسر ضحايا حادث تصادم الشيخ زايد

تغيبت أسر ضحايا حادث تصادم الشيخ زايد عن حضور جلسة اليوم من محاكمة كريم الهواري، أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في الكيلو 10 ونص، بعد تنازلهم عن الشق المدني والجنائي في القضية.

شقيقة كريم الهواري تحضر الجلسة

فيما حرصت شقيقة كريم الهواري على حضور جلسة اليوم، وكذا عدد من أفراد عائلته وأصدقائه.

يذكر أن أسر ضحايا حادث الشيخ زايد، كانوا حريصين على حضور جلسات المحاكمة منذ بدايتها.

ويحاكم كريم الهواري بتهمة القتل الخطأ مع ظروف مشددة نظرا لأن عدد ضحايا الحادث أكثر من 3 ضحايا.

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بقلم بسمة عبدالستار ومنتصر سليمان