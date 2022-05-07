عاجل.. دفاع كريم الهواري: المخدرات في جسم موكلي من العمليات الجراحية

قال محمد حمودة دفاع كريم الهواري في قضية حادث تصادم الشيخ زايد، أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في الكيلو 10 ونص، إنّ المواد المخدرة الموجودة بجسم موكلي، فهي من جراء العمليات الجراحية التي أجريت له، ونسبة الكحول الواردة بالعينة التي أخذت من موكله ليست عينته.

وأحال المستشار حمادة الصاوي، العام المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهر الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه بالخطأ في موت أربعة، منهم 3 أطفال.

وأقامت النيابة العامة، دليلها قبل المتهم كريم الهواري من شهادة عدد من الشهود الذين بلغ عددهم 6 أشخاص، كان منهم اثنان شاهدوا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.