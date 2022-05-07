عاجل.. دفاع كريم الهواري: ضحايا الحادث لم يكن معهم رخصة وفق تقرير المرور

قال محمد حمودة دفاع كريم الهواري، في قضية حادث تصادم الشيخ زايد، أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في الكيلو 10 ونص، إن ضحايا الحادث الأربعة رحمهم الله، لم يملكوا رخصة قيادة، وفق تقرير المرور.

وأضاف أن ما جاء بشهادة الشاهد الثاني «شهادة زور»، وما جاء على لسانه الهدف منه ابتزاز والد المتهم، وهو ما رفضه أسر الضحايا.

أمر إحالة كريم الهواري

وبحسب أمر الإحالة، «في يوم 10 من شهر ديسمبر عام 2021، بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، أحرز المتهم كريم محمد الهواري مخدر الكوكايين، بقصد التعاطي وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، مما تسبب في مصرع 4 أشخاص هم المجني عليهم: عبدالله درويش، يوسف محمد العباسي، عمر حمدي، سعيد حسن، وذلك بسبب إهماله ورعونته وعدم احترامه للوائح والقوانين الخاصة بالسرعة، فقاد سيارته بسرعة جنونية تحت تأثير المواد المخدرة».

وجاء في أمر الإحالة، أنَّ المتهم كريم محمد الهواري، قاد سيارته بسرعة جاوزت الحد الأقصى المسموح به، تحت تأثير المواد المخدرة، وهو ما أسفر عن مصرع المجني عليهم الـ4، وحاز وأحرز في سيارته مواد كحولية ومخدرة كان واقعا تحت تأثيرها، مما تسبب في حادث الشيخ زايد.

واستكمل أمر الإحالة، أنَّ المتهم قاد سيارته وهو بحالة سكر، مما ينجم عن ذلك تعريض حياة المواطنين وأموالهم للخطر، وأتلف أيضا سيارة المجني عليه حسن حسن عباس، وذلك بسبب إهماله، وبذلك يكون المتهم كريم محمد الهواري، قد ارتكب الجناية والجنحة المنصوص عليها في مواد القانون.