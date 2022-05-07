القاهرة تستضيف مُلتقى المشيمة المُلتصقة بالشرق الأوسط وأفريقيا

تستضيف القاهرة مُلتقى المشيمة المُتقدمة المُلتصقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - MENA PAS 2022 في التاسع عشر من مايو الجاري، ويستمر حتى 21 مايو.

والمُلتقى مُعتمد من الكلية الملكية للجراحين، إدنبرة RCSEd واللجنة التمثيلية في مصر للكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد RCOG Egypt.

مُلتقى المشيمة المُتقدمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو الأول من نوعه

ويعتبر مُلتقى المشيمة المُتقدمة المُلتصقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو المؤتمر الأول من نوعه عن هذا الموضوع، حيث يتم تقديم المؤتمر على منصة تعليم أونلاين عالمية، المؤتمر يتم تنظيمه من جانب جمعية شمال أفريقيا والشرق الأوسط للمشيمة المتقدمة والملتصقة.

وتحدث الدكتور حسن جعفر، مدير اللجنة العلمية للمؤتمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن أهداف المؤتمر، الذي يدور موضوعه الرئيسي حول المشيمة المتقدمة والملتصقة التي تسبب مشكلات كبيرة للأم طول فترة الحمل، وقد تؤدي للوفاة أثناء الولادة وتسبب مضاعفات خلال فترة الحمل، سواء نزيف أو غيرها.

المؤتمر يهدف لتوعية المواطنين بأسباب حدوث المشيمة المتقدمة والملتصقة

وشرح مدير اللجنة العلمية للمؤتمر أن المؤتمر يهدف لتوعية المواطنين حول العالم بأسباب حدوث المشيمة المتقدمة والملتصقة، والأشياء التي تقلل من حدوثها ومخاطرها وكيفية التعامل معها بغرف العمليات، وكيفية متابعة الأم الحامل بفترات حملها والأماكن التي ينصح بأن تضع مولودها بها في حال إصابتها بالمشيمة، ويهدف المؤتمر أيضا لتعليم الأطباء بطرق التعامل مع الحالات المصابة بالمشيمة المتقدمة والملتصقة، وطرق الحفاظ على الرحم.

خبراء أجانب يشاركون في المؤتمر

وكشف مدير اللجنة العلمية للمؤتمر أن المؤتمر يحاضر به خبراء أجانب من أمريكا وإنجلترا وألمانيا وبلجيكا والأردن ولبنان ومصر، حيث يحاضر بالمؤتمر 3 أطباء فقط ممثلين لمصر، وباقي حضور ومحاضري المؤتمر من خارج مصر، ويستمر المؤتمر على مدار يومي 19 و20 من الشهر الجاري، وسيتم بث فيديوهات لايف لعمليات جراحية لحالات مصابة بالمشيمة المتقدمة والملتصقة، حيث يشمل المؤتمر جزء عملي وآخر نظري.