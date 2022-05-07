أسرة رجائي عطية تجدد رفضها إقامة النقابة حفل تأبين له: كانوا سببا في حزنه

بينت أسرة الراحل رجائي عطية، نقيب المحامين السابق، أنها ترفض رفضا قاطعا إقامة مجلس نقابة المحامين حفل تأبين للنقيب الراحل.

دعوة التأبين

وأوضحت أسرة الراحل في بيان عنها اليوم: «بالنسبة للمقترح الصادر عن مجلس النقابة بعمل حفل تأبين، فسيرًا على نهج الفقيد الراحل والذي نعتقد أنه لم يكن ليرغب في مثل ذلك، كما أنه يزيدنا غما وحزنا أن يدعو إلى تأبينه أو يشارك في قرار الدعوة الى التأبين من كانوا سببا فيما ألم به من حزن وكمد وهم وتآمر ودسائس وكذب وتطاول وافتراء»، متابعةً: «يكفينا حسرة يوم أن شارك في تلقي العزاء فيه نفر ممن اغتالوه معنويا وأجهدوا وأضنوا وأنهكوا قلبه المتعب حتى قضى نحبه ولقي ربه شاكيا إليه منهم غير راض عنهم».

وتوفي رجائي عطية، نقيب المحامين عن عمر ناهز الـ84 عامًا، إثر سقوطه مغشيًا عليه أثناء تواجده في محكمة جنوب الجيزة في مارس الماضي.

جلسة محاكمة المحامين

وأعلن عدد من المحامين وأعضاء بمجلس النقابة عن وفاة النقيب إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء حضوره جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات شمال الجيزة، بعدما كان يترافع أمام الدائرة «12» جنايات، وبعد سقوطه على الأرض قررت المحكمة نقله بسيارة إسعاف لأقرب مستشفى حيث تبين وفاته طبيعيا.

حفل تأبين للنقيب

وكان مجلس المحامين أعلن اعتزامه عن إقامة حفل تأبين للنقيب فى ذكرى الأربعين له، ومن المقرر أن يبحث المجلس غدا في اجتماعه موعد إقامة حفل التأبين على مقعد النقيب.

جدير بالذكر أن اجتماع مجلس النقابة سيحدد خلال جلسته القادمة مواعيد فتح باب الترشح وتقديم الأوراق، إضافة إلى مواعيد تقديم الطعون والتنازلات، وإعلان موعد إجراء الانتخابات، خاصة وأن القانون ألزم النقابة الإجراءات خلال ٦٠ يوم من شغر منصب نقيب المحامين، كما سيناقش اللائحة الداخلية للنقابة والتي كانت قد عرضت على مجلس النقابة منذ أكثر من 7 أشهر، دون إقرارها.