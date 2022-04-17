مجلس «المحامين» يوافق على رفع المعاشات لـ 1000 جنيه

قال صلاح سليمان عضو مجلس نقابة المحامين، إن أعضاء المجلس في جلستهم اليوم، اتفقوا على تمرير قرار النقيب برفع المعاشات لـ1000 جنيه، وتأجيل تحديد موعد فتح باب الانتخابات على منصب النقيب، ومناقشة اللائحة، وتشكيل هيئة المكتب لـ8 مايو المقبل، كما سيتم تنظيم حفل تأبين للنقيب الراحل رجائي عطية، في ذكرى الأربعين لوفاته.

وأصدر مجلس النقابة العامة للمحامين، بيانًا، عقب انتهاء اجتماعه مساء السبت، وجاء نص البيان كالتالي:

المحامين: فقدنا علما من أعلام المهنة

فقدت نقابة المحامين علمًا من أعلام المحاماة، على مر تاريخها، ورمزًا منيرًا متلألًا وقيمة كبيرة النقيب الفذ محمد رجائي عطية نقيب محاميي مصر، ورئيس اتحاد المحامين العرب، الذي وافته المنية في ساحة الشرف، وهو يؤدي رسالته دفاعًا عن المحامين والمحاماة.

المجلس يؤكد استمراره في أداء دوره

وفي ظل الظرف الصعب، فإن مجلس النقابة يؤكد للمحامين، أنه سيؤدي دوره الذي أناطه القانون، ويعلن المجلس تماسكه ووحدته، وأنهم جميعًا صفًا واحدًا خلف الجمعية العمومية، لتحقيق كل ما هو في صالح المحامين، والدفاع عن حقوقهم، وأنه سيعمل على تحقيق آمالهم وطموحهم.

ولا يسعنا في هذا المجال، إلا مناشدة الجمعية العمومية بمساندة المجلس في آداء دوره، ونهيب بهم تجنب الإشاعات وكل ما يحض على الفتنة والتفرق، علمًا بأننا نعدكم بأن تدار النقابة بالطريقة التي حددها القانون وبشفافية تامة.