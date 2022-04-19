مجلس نقابة المحامين يعلن تفاصيل تطوير صندوق التكافل الاجتماعي

أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين، عن تعديل وتطوير صندوق التكافل الاجتماعي، بما يعود بالنفع على المحامين وأسرهم، حيث زادت مزايا بلوغ السن أو الوفاة أو العجز المحامين المشتركين بالصندوق قبل التعديل لتصبح 750 جنيها عن كل سنة اشتراك بدلًا من 500 جنيه، وذلك دون تحميل المحامين أي تكلفة عن تلك الفترة.

صندوق التكافل الاجتماعي

وأضاف الإعلان، أنه اعتبارًا من 1/1/2022 تم زيادة مزايا الصندوق في حالات الاستحقاق الثلاثة لتصبح 1500 جنيه عن كل سنة اشتراك، وذلك مقابل زيادة الاشتراك السنوي إلى 600 جنيه، بدلا من 240.

وأكد الإعلان أنه يصرف مبلغ وقدره 10000 جنيه في حالة الوفاة أو العجز قبل مرور ثلاث سنوات، وأن الحد الدني في حالة الوفاة أو العجز بعد مرور ثلاث سنوات يصرف مبلغ وقدره 30000 جنيه.

تفاصيل الاشتراكات السنوية الجديدة بعد التعديل:

1 ـ الاشتراك السنوي 600 جنيه.

2 ـ مصاريف إدارية 30 جنيه على كل اشتراك سنوي.

3 ـ حالة بلوغ السن 1500 جنيه عن كل سنة اشتراك.

4 ـ حالة الوفاة 1500 جنيه عن كل سنة اشتراك.

5 ـ حالة العجز 1500 جنيه عن كل سنة اشتراك.

الأوراق المطلوبة:

1 ـ صورة البطاقة الشخصية.

2 ـ صورة كارنيه 2022.

3 ـ عدد 2 صورة شخصية.

4 ـ آخر سن للانضمام 59 سنة.

الاشتراك في صندوق التكافل الاجتماعي

المبالغ المطلوب سدادها للانضمام:

1 ـ رسم عضوية وفقًا لسن العضو عند الانضمام.

2 ـ الاشتراك السنوي 600 جنيه.

3 ـ مصاريف إدارية 30 جنيه على كل اشتراك سنوي.

ملحوظة مهمة:ـ تقدم أوراق الانضمام إلى الصندوق بمقر النقابة العامة للمحامين صندوق التكافل الاجتماعي، ويبدأ الصندوق في تلقي طلبات الانضمام بداية من 14/5/2022.