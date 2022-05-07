داعية يكشف عن عبادات تعادل أجر حجة كاملة «فرصة لو مش مقتدر»

حج بيت الله من أركان الإسلام مثلها مثل الصلاة والزكاة والصوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بُنِي الإسلامُ عَلى خَمْسٍ: شَهادةِ أنْ لا إلهَ إلاَّ الله، وأنَّ مُحمَّداً عَبْدُه وَرَسولُهُ، وإقامِ الصلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البيتِ، وصَومِ رَمضانَ»، لذلك يسعى الجميع إلي أداء فريضة الحج، ولكن قد يكون البعض غير مقتدر على فعلها بسبب المال أو المرض فيسأل عن بديل يعادل أجرها ليأخذ الأجر، وهو ما تعرضه «الوطن» في هذا التقرير.

عبادة تعادل حج وعمرة

وفي هذا الصدد قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي، أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة»، وهذه عبادة بسيطة قالها النبي صلى الله عليه وسلم وتعادل أجر حجة وعمرة كاملة لغير المقتدر.

حجة مجانية لغير المقتدر

وأضاف الداعية خالد الجمل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كل شخص يريد الحج وغير مقتدر فقد فاز بحجة كاملة ومجانية وعلى طائرة خاصة، وذلك لأن الشخص بهذه الأفعال فإنه حج بالفعل، وذلك من خلال أنه يفعل مناسك الحج بدون أن يذهب، حيث يبدأ بالنية وينوي أن يحج ويطلب من الله أن يكرمه بالحج، وأما الركن الثاني من أركان الحج وهو الإحرام فهو من خلال الابتعاد عن كل ما هو حرام بعد لبس الاحرام للحاج.

عبادات تعادل أجر حجة

وأوضح «الجمل»، أن النسك الثالث في الحج هو التلبية ويتحقق للشخص الذي يريد أن يأخذ أجر حجة كاملة من خلال أن يردد تكبيرات وتلبية الحج في كل أوقاته، وبهذا يأخذ أجر التلبية، أما ركن الطواف فيتحقق من خلال صلة الرحم والطواف على الأقارب والأصدقاء والفقراء والمحتاجين، وأما ركن رمي الجمرات فيتحقق من خلال صد كل من يساعدك على فعل المحرم من رشوة وتزوير وغيرهما.

وأشار الداعية خالد الجمل، إلى أن الركن السادس وهو الوقوف بعرفات، ويتحقق للشخص غير المقتدر الذي يريد أن يأخذ أجر حجة من خلال أن يقف الشخص مع نفسه يوما ويراجعها ويحاسبها، ويذكر الله ويسبح في هذا اليوم، أما ركن ذبح الهدي فيتحقق من خلال إطعام الفقراء والمساكين والمحتاجين ويذبح ضحيته ويطعم الفقراء ويأخذ نفس الأجر.