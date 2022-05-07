«الزراعة»: الدولة تسعى لإنشاء دلتا جديدة بالوجه البحري

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك اهتماما كبيرا توليه الدولة المصرية بالتوسع في المساحات المنزرعة كمشروع توشكى على سبيل المثال، وهو أحد المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها، وهو انعكاس للخطة الطموحة التي تتبناها الدولة لإنشاء الدلتا الجديدة في الوجه البحري.

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، على فضائية «DMC»، أن التوسع في المساحات الخضراء بالوجه البحري يعتبر امتدادا للمنطقة الجديدة بصعيد مصر حتى تستطيع تلك الرقعة خدمة القطاع الزراعي بشكل كامل.

القرش: نستهدف زراعة 500 ألف فدان قمح

وتابع: «نستهدف زراعة 500 ألف فدان قمح وهيكون حجم المتوقع من الإنتاج مبشرا جدا ويتراوح ما بين 18 لـ20 أردبا في الفدان، ما يساهم في تحقيق طفرة حقيقية، والسنة دي إحنا زرعنا مساحة ومع العام المقبل هيكون هناك مساحات أكبر يتم زراعتها من محصول القمح، وهو محصول استراتيجي».

استصلاح الأراضي الزراعية

وأشار إلى اهتمام الدولة باستصلاح مزيد من الأراضي في هذه المنطقة، خاصة وأن الدولة المصرية عانت خلال الفترة الأخيرة من مشكلات تتعلق بالتوسع في المساحات المنزرعة، بخلاف توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم الوقوف عند زيادة المساحة أو أن تكون الإنتاجية على شكل ثابت.

وتابع: «إحنا بنعمل على تطوير الإنتاجية من خلال توفير الموارد المائية والكهربائية وشبكات الطرق واستنباط أصناف جديدة من التقاوي تتناسب مع تلك المناطق، وهو ما يؤدي إلى تعظيم فكرة الإنتاج مع استخدام أحدث أساليب التكنولوجيا والميكنة الزراعية».