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عاجل.. أول تعليق من وزارة الزراعة على حريق حديقة الأورمان بالجيزة

كتب:

محمد أبو عمرة
03:20 م | الإثنين 25 أبريل 2022
ارشيفية

ارشيفية

قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحريق الذي نشب في حديقة الأورمان منذ قليل محدود وجرت السيطرة عليه، مؤكداً أن قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة كثفت من جهودها للسيطرة على الحريق الذي نشب في مخلفات الأشجار بالحديقة.

ولفت عزوز إلى أن الأشجار التاريخية لم تتأثر بالحريق وكذلك لم تحدث خسائر في أي من محتويات الحديقة التاريخية.

وكانت غرفة النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل حديقة الأورمان، على الفور انتقلت سيارات الإطفاء، للسيطرة على الحريق.

جهود إخماد الحريق

وقال المهندس عماد عبدالمنعم مدير حديقة الاورمان إن أجهزة الإطفاء التابعة لمديرية أمن الجيزة تمكنت من إخماد حريق محدود في أحد أركان الحديقة ، موضحا أن الحريق شب في موقع تجميع المخالفات قبل أن تقوم أجهزة النظافة بالمحافظة من جمعه ونقل إلي مواقع إعادة تدوير المخلفات.

وأضاف «عبدالمنعم»، إنه تم المرور علي مختلف المواقع داخل الحديقة للتأكد من خلوها من أية آثار للحريق بمعرفة أجهزة الإطفاء، خاصة ان الحديقة يقام بها معرضي زهور الربيع والمعرض السنوي للتمور.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.