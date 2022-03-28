موعد موسم توريد القمح.. وزارة الزراعة توضح التفاصيل والأسعار

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه تم الاستعداد لموسم توريد القمح المقرر في الأول من أبريل المقبل بسعر 875 جنيها للأردب، مؤكدًا توفير جميع التسهيلات للمزارعين لتيسير عملية التوريد، ومن ضمنها الدفع الفوري خلال 48 ساعة، وتوفير مراكز تجميع في القرى للتسهيل على المزارعين.

موسم توريد القمح

وأضاف الوزير، خلال تصريحات على هامش افتتاح معرض السلع الأساسية بحديقة الأورمان بحضور محافظ الجيزة، اليوم الإثنين، أن الحكومة تخطط لاستلام 6 ملايين طن قمح خلال الموسم الحالي بزيادة قدرها مليون ونصف طن عن العام الماضي، وذلك بعدما ارتفعت المساحة المنزرعة إلى 3.6 مليون فدان.

تابع الوزير أن سعر توريد القمح ارتفع هذا العام مرتين، الأولى بالإعلان عن سعر محفز للمزارع بزيادة قدرها 100 جنيها للأردب عن العام الماضي، ثم الإعلان عن الحافز بواقع 65 جنيها، مشيراً إلى وجود احتياطي استراتيجي من القمح يكفي من 4 إلى 5 أشهر، ومع المحصول الجديد سوف يمتد الاحتياطي إلى نهاية العام.

رفع السعة التخزينية للصوامع

كما أكد «القصير» أن الدولة تستبق الأحداث التي تفرضها الساحة العالمية وبدأت في رفع السعة التخزينية للصوامع من 1.5 مليون طن عام 2014 إلى ما يقرب من 3.5 مليون طن حاليا، وهو ما ساهم بشكل كبير في تخطي الأزمة الحالية.

وتابع أن الدولة تركز بشكل كبير للغاية على توفير كافة السلع الأساسية وأثبتت جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية على تخطي الأزمات بشكل كبير، إذ يتم توفير أي سلعة من السلع خلال الأزمتين، في الوقت الذي عانت فيه دول كبرى من أزمات غذاء، مؤكدا أن الحكومة تعمل على ضبط الأسعار وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأفتتح وزير الزراعة واللواء احمد راشد محافظ الجيزة اليوم معرض «من خير مزارعنا لأهالينا» بحديقة الأورمان بالجيزة، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال الحد من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، إذ أكد خلالها أن هناك توجيهات وتعليمات من رئيس الوزراء بمد فترات تلك المعارض، حتى بعد شهر رمضان الكريم.