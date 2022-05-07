رئيس الشهر العقاري والتوثيق: نعتبر يوم تغيير قانون المصلحة عيدا لنا

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إن اليوم يعتبر عيدا جديدا للمصلحة بعد أن تم الموافقة على تعديل بعض أحكام القانون 114 لسنة 1946، لأن هذا القانون ومنذ إنشائه لم يتغير أو يتعدل فيه.

ياقوت: القانون القديم كان به الكثير من المشكلات

وأضاف «ياقوت»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن القانون القديم كان به الكثير من المشكلات التي أدت إلى عزوف المواطنين على تسجيل وحداتهم السكنية، وكان ذلك كنتيجه لطول إجراءات التسجيل ومدته، وارتباط التسجيل بقوانين أخرى كضريبة التصرفات العقارية.

ياقوت: تلك النزاعات أدت لشيوع الكثير من المشكلات

وفند: «كل تلك النزاعات أدت إلى شيوع الكثير من المشكلات بين الأطراف وتكدس وعدم نقل الملكية، حتى اتخذت الدولة قرارا بعمل قانون للشهر العقاري يزيل جميع الإشكاليات وبطء الإجراءات، ويغير الرؤية السلبية عند المواطنين من قبل الشهر العقاري، حتى صدر قانون رقم 9 لسنة 2022».

وأوضح أن القانون الجديد جاء بالكثير من الضمانات والمميزات التي لم تأتي في أي قانون أخر، حيث جعل القانون مدة الطلب لا تتجاوز الـ37 يوم بدلا من عامين، لافتا إلى أنه وعندما يشعر المواطن بأنه يتعامل مع الشهر العقاري في بند نقل الملكية للحصول على العقد المسجل بعد 37 فهي أكبر ضمانة لديه بمدة قليلة.

وتابع: «الضمانة التانية أنه جعل الإجراءت في نقل الملكية العقارية عن طريق دورة عمل مميكنة تعتمد على التحول الرقمي، ومبقيناش نتعامل مع الأوراق والمستندات يدويا وإنما أصبحت إلكترونيا ودورة العمل إلكترونية أيضا، مع وضع سقف زمني للإجراءات، وتقليص عدد المستندات إلى مستندات محددة، بخلاف القضاء على تسلسل الملكية».