قانون الشهر العقاري.. موعد التطبيق الرسمي والأوراق المطلوبة

تستعد الحكومة المصرية إلى تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد، الذي وافق عليه البرلمان نهائيا، إذ يستهدف القانون تسهيل إجراءات تسجيل الملكية بالشهر العقاري، وتشجيع المواطنين على تسجيل ممتلكاتهم لتنشيط السوق العقاري، ومن أهم المميزات التي ضمتها التعديلات.

موعد تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد

ومن المقرر أن يطبق قانون الشهر العقاري يوم الأحد الموافق 7 مايو 2022، إذ تفتح كل مأموريات الشهر العقاري على مستوى الجمهورية في هذا الموعد أبوابها لاستقبال المواطنين الراغبين في تسجيل عقاراتهم، وذلك مع إتاحة تقديم طلب التسجيل إلكترونيا، بالإضافة إلى التقديم الورقي.

الأوارق المطلوبة للتسجيل في الشهر العقاري

وحول الأوارق المطلوبة للتسجيل في الشهر العقاري وفق التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس النواب، ونشرها في الجريدة الرسمية، تكون الأوراق المطلوبة، كالتالي:

ـ كل البيانات الدالة على شخصية كل طرف من أطراف الإشهار وصفته وسلطته، كما يستثني من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها.

ـ خريطة رسمية رقمية تبين بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة المراد تسجيلها أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات.

ـ السند القانوني لطلب التسجيل.

ـ إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية «إن وجدت».

المستندات المطلوبة للإشهار في العقد النهائي

المستندات المطلوبة للإشهار في العقد النهائي وفق تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة التي جرى إقرارها: إيصال مرافق تثبت الإقامة، أو العقد العرفي أو الابتدائي، بشرط أن يكون مر على تحرير العقد 5 سنوات، وإيصال مرافق أو ما يثبت الإقامة طوال هذه المدة، أو إيصال مرافق أو ما يثبت الإقامة لمدة 15 عاما، وحدد قانون الشهر العقاري الجديد أقصى حد لرسوم تسجيل عقار 3900 جنيه.