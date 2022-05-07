مع بدء العمل بقانون الشهر العقاري الجديد.. مزايا وخطوات تسجيل الملكية

بدأ اليوم العمل بقانون الشهر العقاري الجديد، إذ بدأت الحكومة في تطبيق القانون الذي وافق عليه البرلمان نهائيا، رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 194، الذي يتعلق بالآليات الجديدة لتسجيل ملكية العقارات والشقق السكنية، الذي يستهدف تسهيل إجراءات تسجيل الملكية بالشهر العقاري، وتشجيع المواطنين على تسجيل ممتلكاتهم من أجل تنشيط السوق العقاري.

تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد

وبدأت جميع مأموريات الشهر العقاري بمصر، اليوم، تلقي طلبات الراغبين في تسجيل وحداتهم السكنية والعقارات التي يمتلكونها، سواء بعقد نهائي أو بعقد ابتدائي بشرط الحيازة بحسن النية لمدة 5 سنوات أو بوضع اليد بشرط الحيازة بحسن النية لمدة 15 عاما، وبرسم بحد أقصى 3900 جنيه فقط.

مزايا قانون الشهر العقاري الجديد

وكان الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، قد أوضح في تصريح سابق له أنَّه جرى تعديل القانون بما يناسب الجمهورية الجديدة، فقد كان العاملين بالشهر العقاري والمواطنين يعانون من إجراءات القانون التي فتحت مجالًا للاقتصاد الخفي، وعزوف المواطنين عن التسجيل وإجراء البيع بالعقود العرفية.

ويقدم القانون العديد من التسهيلات للمواطنين لتسجيل العقارات، إذ نصت التعديلات على تحديد مدة لا تزيد على شهرين لإنهاء تسجيل العقار، كما حدد القانون 30 يومًا، لتقديم المستندات المطلوبة للتسجيل، و37 يومًا مدة إنهاء التسجيل، بعد أن كانت مدة التسجيل قد تصل إلى سنتين أو 3 سنوات، ما يعد اختصارًا لوقت المواطن، وحفاظا على الثروة العقارية، كما تضمن القانون إتاحة تقديم طلب تسجيل العقار إلكترونيا، ما يخفف الزحام على مكاتب الشهر العقاري، وأيضا يسهل على المواطن تسجيل العقار، ومتابعة عملية التسجيل، في ظل استراتيجية التحول الرقمي التي تعمل الدولة على تنفيذها.

خطوات تسجيل الممتلكات وفق قانون الشهر العقاري الجديد

وتتمثل إجراءات تسجيل الممتلكات وفق قانون الشهر العقاري الجديد في 9 خطوات، كالآتي:

ـ التوجه إلى إحدى مقرات مأموريات الشهر العقاري الواقعة في نطاق العقار المراد تسجيله اعتباراً من 7 مايو الجاري.

ـ تسجيل البيانات المطلوبة على نموذج التسجيل المخصص، الموجود داخل مأمورية الشهر العقاري، وفقا للحالة الخاصة بالعقار التي تقدر قيمته بمبلغ 100 جنيه.

ـ إرفاق أصول المستندات المطلوبة، مع النموذج، وهي عقد البيع سواء كان نهائي أو ابتدائي، أو تقديم ما يثبت وضع اليد لمدة 15 عامًا، فضلًا عن تقديم إيصال مرافق.

ـ إرفاق بيان مساحي رقمي من إحدى الجهات التي أقرها القانون والبالغ عددها 5 جهات.

ـ سداد الرسوم التي تبدأ من 500 جنيه وبحد أقصى 3900 جنيه.

ـ الإقرار بصحة كل البيانات والمستندات المقدمة، من قبل مقدم الطلب.

ـ يفحص الطلب خلال 30 يومًا، من تقديمه.

ـ ينظر في الاعتراض المقدمة من ذوي الشأن على التسجيل خلال 7 أيام.

ـ الموافقة أو رفض التسجيل وفقاً لكل حالة.

وكان المستشار عمرو مروان وزير العدل قد وجه بإنهاء الإجراءات خلال 5 دقائق، في أثناء تفقده لمحكمة شبين القناطر، صباح اليوم، في أول أيام انطلاق تسجيل العقارات بتعديلات الشهر العقاري الجديدة، عقب توقيع رئيس الجمهورية عليه فى مارس 2022.