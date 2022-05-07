التعليم العالي: نسعى لتطوير 27 جامعة حكومية طبقا للمواصفات العالمية

قال الدكتور هشام فاروق، المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، إن تخصيص وزارة التعليم العالي 270 مليون جنيه لدعم 68 مشروعا لتطوير الجامعات الحكومية يخص وحدته، لافتا إلى أن الوحدة تلك تعمل في 8 محاور منها مشروعات الجودة والتميز والقياس والتقويم والبرامج الجديدة ومشروعات تكنولوجيا المعلومات.

فاروق: تقدم إلينا حتى الآن 68 عرضا للتقييم

وأضاف «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية DMC، أن الوحدة تقوم بطرح للمشروعات الخاصة بالجامعات الحكومية الـ27، وتقدم إلينا حتى الآن 68 عرضا ما زالت تحت التقييم، «المشروعات بتكون بتمويل مشترك بين وحدة تطوير مشروعات التعليم العالي التابعة للوزارة والجامعات لتنفيذ مشروعات على الأرض حقيقية بالجامعات الحكومية».

فاروق: الجامعات المتقدمة تحرز مراكز متقدمة علميا

وتابع فارق قائلا: «بيكون دايما فيه متابعه واعتماد للمعامل لتأهيلها للاعتماد الدولي حتى تحقق عائد تنافسي بالمواصفات العالمية، وده بيساعد في إحراز الجامعات مراكز متقدمه في مؤشرات القياس العالمية من منظور التطور والتعليم».

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام فاروق المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، حول الطرح الأول لمشروعات وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي للعام الجامعي «2021/2022»، الذي يأتي في إطار الخطة الشاملة للوحدة لتطوير مُخرجات التعليم العالي بالجامعات الحكومية، بما يتوافق مع النظم العالمية، وتحسين تنافسية نظم ومُخرجات التعليم العالي بالجامعات المصرية.