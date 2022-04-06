 وزارة التعليم العالي توضح حقيقة إجراء تغييرات على تنسيق الجامعات 2022

كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على تنسيق الجامعات، حقيقة إجراء تغييرات في قواعد تنسيق القبول للعام الجامعي الجاري 2022، مشيرا إلى عدم إجراء أي تغييرات وقواعد التنسيق كما هي دون تغيير فيها وأي شيء يتم ترديده عن تنسيق القبول بالجامعات الحكومية غير صحيح، ونعمل بصورة جيدة للاستعداد والتجهيز المكثف بمكتب التنسيق وفروعه لتنسيق الجامعات 2022.

تنسيق الجامعات 2022

وأضاف رئيس قطاع التنسيق ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مكتب التنسيق انتهي حاليًا من جميع التجهيزات اللوجستية والإمكانات لتنسيق الجامعات، أبرزها يتمثل في الإبقاء على مقر مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس، وكذلك تجهيز خطط العمل وغيرها، مؤكداً على الالتزام بكافة القرارات التي يصدرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن.

الكيانات التعليمية الوهمية

وبشأن الضبطيات القضائية للكيانات الوهمية التي تقدم الخدمة التعليمية بالمخالفة للقانون، ناشد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المواطنين بضرورة الاطلاع على المواقع الإلكترونية للتأكد من اعتماد المؤسسات التعليمية من قبل ديوان عام الوزارة أو عدمه، مشيرا إلى أن جميع الكيانات التعليمية المعترف بها من قبل الوزارة متاحة أسمائها وبيناتها على موقع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي .

وأكد رئيس قطاع التعليم، أن لجان الضبطية القضائية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة لمتابعة أي إعلانات لكيانات تعليمية، مؤكداً أن الغلق والإحالة للنيابة عقوبة الكيانات الوهمية غير المعتمدة التي تقدم الخدمة التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة .