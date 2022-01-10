وزارة التعليم العالي تكشف آليات التحقق من شهادات الثانوية العامة

أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتخذت الفترة الماضية أكثر من مسار لمحاربة الكيانات الوهمية والشهادات المزورة التي يقدمها الطلاب للالتحاق بالجامعات والمعاهد التعليمية المختلفة، بهدف المحافظة على جودة الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب والسمعة الأكاديمية والعلمية، لافتاً إلى أنّ الوزارة نجحت في ضبط أكثر من 250 كيانًا وهميًا، والعديد من الطلاب المزورين لشهادات الثانوية العامة التحقوا بمعاهد وجامعات منذ سنوات، مؤكدة أنّ الإحالة للنيابة العامة كانت عقوبتهم .

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المحاور التي وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمحافظة على جودة العملية التعليمية في مصر، تمثلت في 3 محاور «محاربة الكيانات الوهمية، محاربة الشهادات المزورة، والتوعية الشاملة»، مؤكدة أنّ الهدف من تلك المحاور، هو المساهمة في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية بما يتماشى مع التقدم والتطور السريع.

الكيانات الوهمية

تعد الكيانات الوهمية منشآت غير مرخصة ولم تحصل على أي موافقات للعمل الأكاديمي من وزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة ومن خلال لجنة الضبطية القضائية بالوزارة بمداهمتها وغلقها وإحالة أصحابها للنيابة العامة.

وبدات الوزارة في مراقبة وملاحقة تلك الكيانات من خلال الرصد أو البلاغات المقدمة للوزارة والأعلى للجامعات أو الإستفسارات التي ترد على الصفحات الرسمية للوزارة وحين يتم التأكد من المخالفة تتم المداهمة بالتنسيق مع الجهات المعنية والإحالة للنيابة العامة.

التوعية ضد الكيانات و المؤسسات غير المرخصة

وضعت الوزارة على عاتقها تدشين حملات للتوعية لمواجهة تلك الكيانات وعدم الإنسياق خلف مروجي الإعلانات الوهمية طوال أيام السنة عامة وفترة التنسيق من كل عام بصورة خاصة، مع وضع قائمة كاملة بأسماء الجامعات والمعاهد المعتمدة من قبل التعليم العالي والأعلى للجامعات.

محاربة الشهادات المزورة

واتخذت الوزارة قرارا بمحاربة أي صورة من صور إفساد العملية التعليمية في مصر وجودتها وأي مؤثر على سمعتها الأكاديمية والعلمية، أبرزها الشهادات المزورة، وخلال السنوات الماضية ضبطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عددًا من الحالات قامت بتزوير شهادات الثانوية العامة وما يعادلها والتحقت بعدد من الجامعات والمعاهد وجرى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال إحالة المزورين للنيابة العامة وإحالة المخالفات للنيابة الإدارية للتحقيق في الأمر .

التعليم العالي: نخاطب الجهات المختصة للتأكد من شهادات الثانوية العامة

وفيما يتعلق بقضية الشهادات المزورة، خاصة بعد الكشف عن ضبط عدد من الشهادات المزورة لعدد من الطلاب التحقوا ببعض المعاهد والجامعات منذ سنوات، أوضحت المصادر أنّ الوزارة حال رصد أي شهادة مزورة لأي طالب يتم الإحالة للنيابة العامة بجانب الفصل من الجامعة نهائياً، مع الإحالة أيضا للموظفين أو المساهمين في وقائع التزوير من الإدرايين أو الأشخاص الوسطاء للنيابة العامة أو الإدراية، لافتا إلى أنّ وزارة التعليم العالي وضعت أكثر من محور للتأكد من شهادات الثانوية العامة للطلاب الذين التحقوا بالجامعات والمعاهد منذ سنوات، للتأكد من صحتها وقانونيتها، لافتًا إلى أنه خلال الرصد و التحري تم ضبط عدد من الشهادات لطلاب في الفرق الدراسية العليا بعدد من الكليات والمعاهد، التحقوا بها منذ سنوات.

التعليم العالي: آليات للحسم والتأكد من صحة الشهادات

وتابعت المصادر، أنّ إجراءات التأكد من الشهادات بالنسبة لشهادات الثانوية العامة المصرية، يتم عبر قيام وزارة التربية و التعليم بإرسالها سنوياً عقب إعلان النتائج وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وبالنسبة للشهادات العربية يتم مخاطبة المكاتب الثقافية للتأكد من صحتها، وبالنسبة للشهادات الأجنبية يتم مخاطبة الجهات المانحة لها أيضا من الدول الأجنبية للتأكد من صحتها.