محافظ بني سويف ينعى شهداء إحباط الهجوم الإرهابي غرب سيناء

نعى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ببالغ الحزن والأسى شهداء القوات المسلحة «ضابط و10 جنود»، الذين استشهدوا اليوم وهم يؤدون واجبهم الوطني بفدائية وتضحية، بإحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بغرب سيناء، داعيًا المولى عز وجل، أن يتغمدهم بواسع مغفرته ويسكنهم فسيح جناته في منازل الشهداء الأبرار المكرمين، وأن يلهم ذويهم والشعب المصري بأكمله الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين الـ5 بالشفاء العاجل.

المحاولات البائسة لن تثنينا عن الدفاع عن الوطن

وأكد محافظ بني سويف أنّ تلك المحاولات البائسة والغادرة لن تثني قواتنا المسلحة عن القيام بواجبها ودورها العظيم في الدفاع عن الوطن، والذود عنه ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار وطننا الغالي مصر.

وأشار إلى أنّ تلك العمليات الإرهابية الخسيسة تزيد من عزيمة أبناء الوطن ووحدتهم خلف قيادتهم السياسية وجيشهم العظيم والشرطة الباسلة في مواجهة كل التحديات؛ للحفاظ على الوطن ومقدراته ومواصلة جهود التنمية في مختلف المناحي والقطاعات.

تضحيات أبنائنا نستلهم منها روح العطاء

وقال المحافظ، إنّ تضحيات أبناء قواتنا المسلحة وعزيمتهم ووطنيتهم وتضحياتهم بالغالي والنفيس تمثل لنا ولجميع أبناء الوطن المثل والقدوة التي نستلهم منها روح العطاء والتضحية اخلاصا للوطن وانتماء له، والإصرار على مواصلة العمل بكل جد واخلاص من أجل الارتقاء بالوطن ورفعته.