السيسي يرسل هدايا لأسر شهداء القوات المسلحة في عيد الفطر.. فيديو

أرسل الرئيس عبدالفتاح السيسي، هدايا لأسر الشهداء عن طريق رجال القوات المسلحة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتقدمت زوجة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد محمد جمعة بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي قائلة: «كل سنة وحضرتك طيب ياريس وربنا يوفقك ويجعل كل المجهود اللي بتبذله علشانا وعلشان أبناء الشهداء والبلد كلها، وشكرا جدا أنا والولاد على الدعم والسند».

والد الشهيد:«لو الجيش عاوز مني رجالة تاني يآخد ولادي التانيين»

فيما قالت والدة الشهيد البطل الجندي محمد عادل عبدالعليم، «الحمد لله على اللي ربنا أدهولي واللي ربنا خده مني، ربنا يجعله شهيد في الجنة، هو عريس الجنة، يجعل عيده في الجنة»، فيما قال والده «ابني بطل وعاش لمصر بطل، ولو الجيش عاوز مني رجاله تاني ياخد ولادي التانيين وبقوله ياريس ربنا يخليك للبلد».

أرملة الشهيد: الرئيس دايما فاكرنا وأسر الشهداء على رأس أولوياته

وقالت أرملة الشهيد البطل الرائد عبدالله محمود المرسي، «بشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على الهدية دي هو دايما فاكرنا وأسر الشهداء عنده أولوية، وده شيء بيسعدنا جدا وحابه أقوله كل سنة وهو طيب وكل سنة ومصر كلها طيبة وأتمنى مصر كلها تفضل عايشة في سلام وأمان في ظل الرئيس»، وقال والد الشهيد «بقول لابني ألف مبروك أنت وصلت لمرتبة أكبر بكتير من اللي بنتمناها، أنا فرحان ليك».

والد الشهيد: أتمنى من كل واحد مصري يعرف قيمة تراب البلد دي

وقالت أرملة الشهيد البطل مقدم محمد أحمد الشحات، «بقول لجوزي تشرفت إني كنت زوجتك لمدة 7 سنين عشتهم معاك واتشرفت إني شلت اسمك»، فيما قال والد الشهيد «لما سمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي بيتكلم في ليلة القدر، بكيت من كلامه لأن الكلام طالع من قلبه ولأنه مخلص لوطنه، وأتمنى من كل واحد مصري يعرف قيمة تراب البلد دي».

أرملة الشهيد: أشكر الرئيس على إنه فاكرنا ومش ناسينا

وأضافت أرملة الشهيد عريف أحمد جميل محمد: «أحب أشكر الرئيس على إنه فاكرنا ومش ناسينا ومعانا في كل مناسبة»، وقالت والدة الشهيد البطل الرائد محمد عرابي جودة: «أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على إنه جبر بخاطرنا في العيد».