القوات المسلحة تفتتح تجمعا تنمويا جديدا بشمال سيناء «صور»

استمراراً لجهود القوات المسلحة في دعم مقومات التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء والمشاركة في توفير حياة كريمة لأهالي سيناء، افتتح اللواء أركان حرب خالد بيومي العربي، قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، واللواء أركان حرب محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال، سيناء تجمع الشياحة التنموي الجديد بمدينة نخل بمحافظة شمال سيناء.

25 منزلا متكاملا

ونفذ المشروع تحت إشراف قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى ليلبي متطلبات المجتمع السيناوي، حيث شمل المشروع إنشاء عدد 25 منزلًا بدويًا متكاملًا ومجهزًا بكافة المتطلبات المعيشية، بالإضافة إلى مسجد ودار للضيافة ومراكز حرفية وأساسيات البنية التحتية من محطة مياه وصرف صحي وعدداً من المرافق والخدمات العامة.

وقام قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومحافظ شمال سيناء بتوزيع عقود تملك المنازل على المستحقين من الأسر الأكثر احتياجاً.

وأكد قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب على أن القيادة العامة للقوات المسلحة لاتدخر جهداً للوصول إلى تحقيق التنمية الشاملة بكافة أنحاء شبة جزيرة سيناء في مختلف المجالات وتوفير حياة كريمة لأبناء سيناء الشرفاء.

فرحة أهالي سيناء

من جانبهم عبر شيوخ وعواقل سيناء عن فرحتهم العارمة بجهود التنمية والتعمير المتواصلة في شبه جزيرة سيناء، وشعورهم بعودة الحياة إلى طبيعتها بمدن شمال ووسط سيناء، مؤكدين على العلاقة الوثيقة التي تربطهم بالقوات المسلحة والتواصل المستمر معهم للتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم وسرعة تلبيتها.

حضر فعاليات الافتتاح ممثلو الأجهزة التنفيذية بمحافظة شمال سيناء والدكتور أحمد طارق ممثلاً عن بيت الزكاة والصدقات المصري وعدد من شيوخ وعواقل سيناء.