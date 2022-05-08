مصر تستضيف مؤتمرا أفريقيا لأولويات علوم المحيطات من أجل تنمية مُستدامة

تستضيف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور عمرو زكريا حمودة، المؤتمر الأفريقي لتحديد الأولويات وتطوير الشراكة لعقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المُستدامة «الوضع الحالي.. التحديات والفرص»، والذي تشارك في تنظيمه اللجنة الحكومية الدولية لعلوم البحار التابعة لليونسكو من خلال لجنتها الفرعية لأفريقيا IOCAFRICA، خلال الفترة من 10 إلى 12 مايو 2022 بأحد فنادق القاهرة.

الحد من التغيرات المناخية

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأنّ المؤتمر يمهد الطريق لمؤتمر تغير المناخ COP27، الذي ستستضيفه مصر خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، وذلك في ضوء إيجاد حلول للتحديات الرئيسية للمحيطات، والدفع نحو اتخاذ إجراءات للحد من التغيرات المُناخية بالقارة الأفريقية، من خلال فهم وتقييم الآثار السلبية لتغير المناخ والحد من تلك الآثار، إضافة إلى إيجاد حلول للتغلب على التلوث البحري، وحماية واستعادة النُظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي، وتطوير اقتصاد محيطي مُستدام ومُنصف، حيث ستوفر نتائج هذا المؤتمر مبادرات مهمة سيتم تقديمها في مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ (COP27).

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أنّ المؤتمر يهدف أيضا إلى تسليط الضوء على الوضع الحالي للسواحل الأفريقية ومشكلاتها نتيجة التغير المُناخي، والتحديات التي تواجهها، والرؤية المُستقبلية للتنمية المُستدامة لتلك السواحل، ووضع آليات التعاون المُشترك بين الدول الأفريقية في مجال علوم البحار والمحيطات، وتبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا؛ بهدف تحقيق فوائد طويلة الأمد للمجتمع الأفريقي.

تطوير علوم المحيطات

ويلقي المؤتمر الضوء على أهمية تطوير علوم المحيطات، والتكنولوجيا والابتكار الضروريين لتسخير الاقتصاد الأزرق المستدام في أفريقيا، وفقًا لأجندة الاتحاد الأفريقي 2063 تحت عنوان «أفريقيا التي نريد»، والاستراتيجية البحرية الأفريقية المُتكاملة (2050 AIM Strategy).

ومن المُقرر أن يشارك في فعاليات المؤتمر ممثلين عن 25 دولة أفريقية، إضافة إلى مُشاركة ممثلين عن دول: فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان، والبرتغال، وتشهد فعاليات المؤتمر، توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ممثلا عن مصر، وعدد من الدول الأفريقية.

يذكر أنّه جرى تنظيم سلسلة من ورش العمل السابقة للمؤتمر، في الفترة من 24 إلى 26 يناير 2022، بمُشاركة عدد كبير من أصحاب المصلحة على المستوى الإقليمي من وكالات الأمم المتحدة، والقطاع الخاص، والمُنظمات غير الحكومية، وخلال فعاليات المؤتمر، وتُعرض نتائج الورش لمُناقشتها والوصول إلى خطة عمل مُوحدة في القارة الأفريقية في مجال علوم البحار والمحيطات.