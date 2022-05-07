وزير التعليم العالي ينعى شهداء القوات المسلحة في الحادث الإرهابي بغرب سيناء

نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، وأسرة المجتمع الأكاديمي من أساتذة وإداريين وعاملين وطلاب ببالغ الحزن والأسى، شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة، الذين استشهدوا اليوم خلال إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب سيناء.

ويؤكد المجتمع الأكاديمي أن هذه العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن.

كما يؤكد وقوفه صفا واحدا خلف قيادته السياسية ورجال قواته المسلحة والشرطة، حتى نتمكن من أجل اقتلاع جذور الإرهاب من كافة ربوع الوطن.

كما قدم المجتمع الأكاديمي خالص العزاء لجميع أسر الشهداء، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها.