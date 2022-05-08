واتساب يطرح ميزة جديدة للخصوصية.. تشفير تام للرسائل بينك وبين أصحابك

طرح تطبيق المراسلات الأشهر عالميا «واتساب»، مجموعة من خصائص الأمان، الجديدة، حيث أكد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أنه منذ خرج «واتساب» للنور وهدفنا منه مساعدتك على التواصل الدائم مع أصدقائك، أو مشاركة معلومات حيوية في أوقات الكوارث الطبيعية، و السعي لعيش حياة أفضل.

وتابع التقرير المنشور على موقع «واتساب»، بأن التطبيق يعد شاهدًا على أكثر لحظاتك الشخصية خصوصية، لذلك تم إدخال خاصية التشفير التام بين الطرفين: «وتكون رسائلك وصورك وفيديوهاتك ورسائلك الصوتية ومستنداتك ومكالماتك المُشفرة تمامًا بين الطرفين محميّة بحيث لا يمكن لأي جهة غير مرغوب فيها أن تطّلع عليها».

التشفير التام بين الطرفين في واتساب

وأشار التقرير إلى أنّه يتم التشفير التام بين الطرفين في واتساب عندما تراسل شخصًا آخر باستخدام «واتساب مسنجر»، ويضمن أيضًا أنه لا يمكن لأحد، بما في ذلك واتساب، قراءة محتوى دردشاتك أو الاستماع إليه باستثنائك أنت والطرف الآخر الذي تتواصل معه.

وبفضل خاصية التشفير التام بين الطرفين، تتم حماية رسائلك بقفل أمان ويكون المفتاح اللازم للاطلاع على هذه الرسائل معك أنت ومستلِم الرسالة فقط، ويحدث كل هذا تلقائيًا من دون الحاجة إلى تفعيل إعدادات معينة أو إعداد دردشات سرية خاصة من أجل حماية الرسائل.

مراسلة الأنشطة التجارية

وأوضح التقرير، أنّ مراسلة الأنشطة التجارية إن كل رسالة ترسلها عبر واتساب محمية من خلال بروتوكول تشفير الإشارات نفسه الذي يؤمّن الرسائل قبل مغادرتها جهازك، وعند إرسال رسالة عبر حساب واتساب للأعمال، يتم تسليم هذه الرسالة بشكل آمن إلى الجهة التي يختارها النشاط التجاري.

الأنشطة التجارية التي تستخدم تطبيق واتساب للأعمال

تعتبر واتساب الدردشات التي تجريها مع الأنشطة التجارية التي تستخدم تطبيق واتساب للأعمال أو تدير أو تخزن الرسائل المتبادلة مع الزبائن رسائل محمية من خلال التشفير التام بين الطرفين، وبمجرد استلام الرسالة، تخضع لممارسات الخصوصية المطبقة لدى النشاط التجاري، وقد يوكل النشاط التجاري عددًا من الموظفين أو حتى بائعين خارجيين آخرين بمهمة معالجة الرسائل والرد عليها.

ستتمكّن بعض الأنشطة التجارية من الاستعانة بالشركة الأم لواتساب، وهي Meta، لتخزين الرسائل بأمان والرد على الزبائن، ويمكنك في أي وقت التواصل مع تلك الشركة لمعرفة المزيد حول ممارسات الخصوصية المتّبعة لديها.