المحكمة تغرم سيدة في قنا 50 ألف جنيه.. «شتمت جوزها على واتس اب»

عاقبت محكمة قنا الاقتصادية بقنا، موظفة في إحدى المصالح الحكومية بنجع حمادي، بغرامة 50 الف جنيه، لسب وقذف زوجها على موقع التواصل الاجتماعي.

وترجع الواقعة إلى عدة أشهر عندما دب خلاف بين زوجين من نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وأرسلت الزوجة التي تدعى «إكرام. ج»، البالغة من العمر 30 عاما، رسائل شتم وسب وقذف لزوجها «زياد. ع» صاحب الـ43 عاما، عبر «واتس آب»، الأمر الذي دفع الزوج المجني عليه، بتقديم بلاغ للأجهزة الأمنية ومنها إلى المحكمة الاقتصادية.

وقال إسماعيل سلاوي محامي المجني عليه، إن المحكمة حكمت في القضية رقم 64 لسنة 2021 جنح اقتصادية قنا، بمعاقبة الزوجة المذكورة بغرامة 50 ألف جنيه في أول حكم من نوعه في محافظة قنا من زوجين.

وتابع أن موكله جلب له رسائل «واتس آب» بينه وبين زوجته، تحمل رسائل نصية مكتوبة بها سب وقذف، ما دفعه إلى رفع قضية ضد زوجته لمعاقبتها، وهو ما صدر حكم بمعاقبتها.