خبير معلومات يوضح قائمة الهواتف المحرومة من «واتس اب» و«فيسبوك»

كشف شريف إسكندر، خبير أمن معلومات، عن أنواع الهواتف التي لن تدعمها كل من تطبيقات «فيسبوك» «واتس» و«ماسنجر»، قائلا إن الموبايلات التي مضى على تصنيعها نحو 7 أو 8 سنوات، لن تلحق بها تلك التطبيقات، لأن هذه النسخة لا تمكن الشركة من تأمين الاتصالات والبيانات، وهذا أمر تريد الشركة حله في الفترة المقبلة بعد أن اتهمت بالتقصير في حماية بيانات المستخدمين.

هواتف لن تدعمها 3 تطبيقات

وأضاف «إسكندر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساءDMC »، المذاع على فضائية «DMC »، اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن هواتف الأندوريد لكي تكون قادرة على تشغيل «فيسبوك» و«واتس آب»، يجب أن تكون نسخة التشغيل 4.1 أهي أقدم من 7 سنوات، وكذلك «أيفون» حتى النسخة العاشرة منذ 7 سنوات (أي بداية من آيفون 6 على الأرجح)، من أجل العمل على تأمين المكالمات والفيديوهات، متابعا: «بيكون شيء صادم لينا في العالم العربي، عشان نسبة كبيرة معاه موبايلات قديمة بجانب موبايلاته الجديدة، وبيكون صعب نغير تليفونات كل شوية لكن النسخة الجديدة، لا تدعم التعديلات الأخيرة من فيسبوك».

فيسبوك تتعامل مع اللغة العربية بشكل خاطئ

وأكد خبير أمن معلومات، أن إدارة موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تتعامل مع اللهجات العربية على أنها لغة واحدة، وتواجدت فرقة في دولة المغرب لتتابع التعليقات المسيئة، ولم تفهم الشركات مختلف اللهجات العربية، مما أدى إلى تصنيف بعد الكلمات في لهجات مختلفة على أنها محتوى إرهابي.

وأوضح أن الشركة لم تتمكن من تعيين موظفين متمكنين في اللهجات العربية المختلفة، من أجل عدم وقوع تمييز، إذ كانت ترى أن بعض التعليقات إرهابية أو تحض على الكراهية، على الرغم من أنها كلمات مستخدمة بشكل عادي.