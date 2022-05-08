عاجل .. الحكومة تنفي حرمان طلاب الجامعات من الامتحانات بسبب المصاريف

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن حرمان طلاب الجامعات الحكومية من تأدية الامتحانات في الترم الثاني، حال عدم سدادهم المصروفات الدراسية، موضحا أنّه تواصل بدوره مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت من جانبها ما تردد جملة وتفصيلا.

امتحانات الجامعات

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه لا صحة لحرمان طلاب الجامعات الحكومية من أداء الامتحانات النهائية، حال عدم سداد المصروفات، مشيرة إلى أنّه لم يصدر أية قرارات بهذا الشأن.

وتابعت الوزارة، أنّ الحكومة خصصت دعما لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها، لمساعدة الطلاب المتعثرين في سداد المصروفات سواء كانت دراسية أو رسوم مدن جامعية، شرط استيفاء الأوراق المطلوبة التي تفيد عدم إمكانية السداد، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي وحرصا من الجامعات على مستقبل الطلاب المقيدين بها.

إعلان جداول امتحانات الجامعات قريبا

وفي سياق متصل، من المقرر أن تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للجامعات 2022 خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، حيث جارٍ الإعداد لجداول الامتحانات، تمهيدا لإعلانها قبل موعد الامتحانات بفترة كافية، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتأكيد على ضرورة الحصول على لقاح كورونا.

وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وحال وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة portal.mohesr.gov.eg، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء 01155508688 -01155508851 على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني rumors@idsc.net.eg.