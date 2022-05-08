اليوم.. البروفة الأخيرة لطلاب ثانية ثانوي على الامتحانات النهائية 2022

يؤدي اليوم طلاب الصف الثاني الثانوي، البروفة الأخيرة للامتحانات النهائية على جهاز التابلت بمادة الرياضيات، وتعقد في المدارس الحكومية والخاصة للوقوف على كفاءة المنظومة الإلكترونية والتأكد من إمكانية عقد الامتحانات النهائية إلكترونياً.

وكثفت المديريات التعليمية من استعداداتها النهائية لقعد الامتحانات بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية والمدارس، مؤكدة أن الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً ومراعية لكافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.

ومن ناحية أخرى، حدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مصير الطالب فاقد جهاز التابلت من امتحانات الفصل الدراسي الثاني، قائلاً: «كان واجبًا الإبلاغ قبل ذلك بكثير وهذه مسؤولية الطالب الملتزم حتى نوفر له جهازًا بديلًا ليؤدي عليه الامتحانات»، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على التنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس للوقوف على الاستعدادات النهائية الخاصة بعقد الامتحانات.

وأوضح «شوقي» في تصريحات له على جروب «تعليمنا الجديد» عبر تطبيق «واتس آب»، أن التدريب اختياري لمن يحتاج تحديث التابلت والتأكد من الدخول على المنصة، وبالنسبة لطباعة أكواد الامتحانات، وجه المدارس بالتنسيق مع مسؤولي التطوير التكنولوجي.

وأكد وزير التربية والتعليم: «يتم تسليم تابلت لو متوفر لأداء الامتحان بالتنسيق مع التطوير التكنولوجي»، لافتاً إلى أن الامتحانات التجريبية تعقد لمن يريد، والتدريب ليس خاصاً بالأسئلة، وإنما بالأمور التقنية فقط، وتحديث الجهاز والدخول على منصة الامتحان، مؤكداً أن التدريب إلكتروني فقط، وليس ورقيا لا يوجد ما يحتاج طباعة.

وأشار إلى أن امتحانات الثالث الثانوي ورقية دون أسئلة مقالية، ولا يسمح بدخول الكتاب أو التابلت، وسنقدم كراسة مفاهيم لكل مادة أساسية، وبالتالي هى ليست مزيجا، وإنما ورقية، والإجابة على بابل شيت حتى يتسنى التصحيح إلكترونيا دون عنصر بشري»، مشددا على الاكتفاء بهذا القدر في ما يتعلق بالثانوية العامة.