سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 9-5-2022 في البنوك المصرية

كشفت البنوك الخاصة والحكومية وكذلك الدولية والإقليمية العاملة داخل القطاع المصري المصري، عن سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، وذلك بالتزامن مع اليوم الثاني لعمل البنوك بعد إجازة طويلة بمناسبة عيد الفطر المبارك التي استمرت نحو 9 أيام.

وترصد بوابة «الوطن» سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في عدد من البنوك المصرية، اليوم الإثنين الموافق 9 مايو الحالي، في بداية التعاملات الصباحية، وهي كما يلي:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

بيع الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، بنحو 60.30 جنيه للبيع مقابل 57.84 جنيه للشراء، وفق بداية التعاملات اليوم الإثنين 9 مايو في البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك مصر

ووصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم، لنحو 57.86 جنيه للشراء مقابل 60.30 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد

وسجّل سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد نحو 58.19 جنيه للشراء، مقابل 60.44 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك المصرف المتحد.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وبيع الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي بسعر 58.19 جنيه للشراء، مقابل 60.40 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجّل الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 60.36 جنيه للبيع مقابل 56.46 جنيه للشراء، وفق بداية التعاملات اليوم في البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي نحو 56.64 جنيه للشراء، مقابل 60.36 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجّل الدينار الكويتي 60.92 جنيه للشراء مقابل 61.17 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وفق بداية التعاملات اليوم في البنوك المصرية.