سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 6-5-2022 في البنوك المصرية

يعد سعر الدينار الكويتي من أكثر العملات التي يحرص الكثير من المهتمين بمتابعة أخبار الاقتصاد على مطالعته بشكل يومي، وذلك نظرًا لأنه أعلى عملة مقابل الجنية المصري، ما يجعل العاملين في دولة الكويت وذويهم يبحثون عن سعره عبر محركات البحث المختلفة بشكل يومي حتى يستطيعون معرفة قيمة ما يملكونه من مال.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة العاملفة في مصر وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 6 مايو، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

ووصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم، لنحو 58.51 جنيه للشراء مقابل 60.61 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجّل الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 60.58 جنيه للبيع مقابل 56.26 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما سجّل الدينار الكويتي 58.73 جنيه للشراء مقابل 60.64 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

وبيع الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، بنحو 60.61 جنيه للبيع مقابل 58.12 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت في البنوك.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي نحو 60.33 جنيه للشراء، مقابل 60.70 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد

وسجّل سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد نحو 55.90 جنيه للشراء، مقابل 60.58 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك المصرف المتحد.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وبيع الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي بسعر 58.25 جنيه للشراء، مقابل 60.71 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.