سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 5-5-2022 في البنوك المصرية

اهتمام كبير من قبل المواطنين بسعر العملات الورقية ومنها سعر الدينار الكويتي اليوم، وذلك بعد فترة إجازة عيد الفطر المبارك التي من المفترض انتهائها أمس الأربعاء، إذ أن هناك عددًا كبيرًا داخل مصر يتعامل بالعملة الكويتية سواء كان يعمل في شركات أو مؤسسات تمولها الكويت أو حتى العمالة المصرية في الكويت التي تقضي أجازة عيد الفطر في مصر خلال تلك الفترة.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع بوابة «الوطن»، للمتابعين والمهتمين بمعرفة أسعار العملات العربية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري وفق تعاملات آخر تعاملات وردت قبل اليوم الخميس، حيث بدأت إجازة البنوك في عيد الفطر من السبت الماضي ومن المفترض أن تمتد حتى الأحد المقبل.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

وبيع الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، بنحو 60.61 جنيه للبيع مقابل 58.12 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت في البنوك.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

ووصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم، لنحو 58.51 جنيه للشراء مقابل 60.61 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي نحو 60.33 جنيه للشراء، مقابل 60.70 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد

وسجّل سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد نحو 55.90 جنيه للشراء، مقابل 60.58 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك المصرف المتحد.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وبيع الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي بسعر 58.25 جنيه للشراء، مقابل 60.71 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجّل الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 60.58 جنيه للبيع مقابل 56.26 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات قبل اليوم الخميس.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما سجّل الدينار الكويتي 58.73 جنيه للشراء مقابل 60.64 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.