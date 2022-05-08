بشرى سارة: زيادة دعم السلع بالموازنة الجديدة إلى 90 مليار جنيه

كشف البيان المالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 /2023 الذي يلقي ملخصه غدا وزير المالية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب وحصلت «الوطن» على نسخة منه، ارتفاع الدعم السلعي ودعم نقاط الخبز وبرامج الحماية الاجتماعية وتحت بند الدعم والمنح والمزايا الإجتماعيـة تضمن مشـروع الموازنـة العامـة للدولـة للســنة الماليــة 2023/2022.

ووفق البيان المالي، جرى زيادة حجم الدعم ليصل 993 ،355 مليون جنيه «3.9% مــن الناتج المحلي الإجمالى» مقابل نحو 301.321 مليون جنيـه «4% مـن النـاتج المحلـى الإجمـالي» بموازنـة السنة المالية الحالية 2022/2021 بزيادة قدرها 692.34 مليون جنيه بنسبة 10.8% وتوزع إعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فـى مشـروع موازنة السـنة الماليـة 2023/2022 على النحو التالى:

ـ الدعم السلعي 89.121 مليون جنيه

ـ دعم والمنح للخدمات الاجتماعية 91.181 مليون جنيه

ـ دعم والمنح لمجالات التنمية 696.5 مليون جنيه

ـ دعم والمنح للأنشطة الإقتصادية 76.12 مليون جنيه

ـ إعتمادات إجمالية واحتياطيات للدعم والمساعدات المختلفة 40.36 مليون جنيه يُقــد̒ر دعــم الســلع التموينيــة فــي مشــروع الموازنــة العامــة للدولــة للســنة الماليــة 2022-2023، 90 مليار جنيه، مقابل 87 مليار و 222 مليون جنيـه بموازنـة السـنة الماليـة 2021-2022 جنيـه بنسـبة زيادة 3.2٪.

دعم رغيف الخبز 48 مليار و 917 مليون جنيه، دعم دقيق المستودعات بنحو 2 مليار و 646 مليون جنيه دعم نقاط الخبز = 10 قروش / رغيف لاجمالي 24 مليار و370 رغيف ـ دعم سلع البطاقة التموينية = 63.3 مليون مواطن ( 50 جنيه شـهرياً للمـواطن لعدد 4 أفراد مقيـدين علـى البطاقـة ومـا يزيـد عـن ذلـك 25 جنيـه للفـرد × 12 شهر) بنحو 36000 مليون جنيهـ دعــم نقــل الركــاب بنحو 780.1 مليــون جنيــه.

ـ دعم اشتراكات الطلبة في السكة الحدي وغيرها 600 مليون جنيع بموازنة 2023/2022 منها 200 مليون جنيه لدعم إشـتراكات الطلبـة علـى خطـوط الهيئـة القوميـة لسـكك حديـد مصر ومبلغ 400 مليون جنيـه لـدعم إشـتراكات الطلبـة علـى خطـوط متـرو أنفـاق القـاهرة الكبرى وهى ذات المبالغ المخصصة لهذا لسنة المالية انة بمواز الغرض .

مخصصات دعم التأمين الصحي-815.1 مليون جنيه بـ الموازنة الجديدة 2023/2022 و بلغ حجم الإعتمادات المدرجة لبرامج الأمان الإجتماعى في مشروع الموازنة العامة للدولة للسـنة المالية 2023/2022 نحو 22 مليار و217 مليون جنيه منها 22 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة.