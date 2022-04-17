«تعليم النواب» تناقش مشروع الموازنة العامة الجديد.. زيادة الأجور والمرتبات

رغم غياب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي كان مقررا حضوره لهذا الاجتماع، ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، ما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئات التابعة لها في مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، بحضور ممثلي وزارات التربية والتعليم والمالية والتخطيط.

وقال سعيد صديق، المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، إن وزارات التعليم والتخطيط والمالية عملوا فى إطار تحقيق هدف محدد في ظل اتفاق وعدم وجود تنازع، وجرى عقد اجتماعات مشتركة، وإيجاد رؤية واستراتيجية لوزارة التربية والتعليم لبناء قدرات المواطن المصر.

إجمالي عدد المدارس الحكومية

وتابع: عدد المدارس الحكومية 49 ألف مدرسة، و457 ألف فصل، وإجمالي عدد العاملين مليون و151 ألف، وفي عام 2021/2020 إجمالي الموازنة 109 مليار جنيه، وفي 2021/2022 كانت الموازنة 117 مليار جنيه موزعة على 35 جهة.

162 مليار و350 مليون إجمالي الموازنة

وأضاف أنه فى الموازنة الجديدة للتعليم فى العام المالى الجديد 2022/2023، قدمنا لوزارتي المالية والتخطيط مقترح بأن يكون إجمالي الموازنة 162 مليار و350 مليون، وما جرى اعتماده 131 مليار جنيه.

وأشار إلى أن باب الأجور والمرتبات اعتماداته زادت، ولكن لم تحقق المقترحات، وفى الباب الثاني للتشغيل بموازنة الديوان العام خصص نحو 4 مليار جنيه لبند طباعة الكتب، وبالنسبة للباب السادس، توجد مشروعات عديدة تنفذ مركزيا، وهناك مشروعات عديدة هذا العام جرى تحويلها إلى لامركزي، وفي العموم لا يوجد رقم في الموازنة قل عن اعتمادات السنة الماضية.

احتياجات وزارة التربية والتعليم

وتحدث صديق عن احتياجات وزارة التربية والتعليم للتمكين من استكمال مشروعات التخطيط، موضحا أن الإجمالي المطلوب 13 مليار و789 مليون جنيه، تشمل استكمال مشروعات التطوير التي جرى مناقشتها عند عرض الخطة الاستثمارية بنحو 5 مليار، و 600 مليون وفاء بالتزامات قائمة، و4 مليار جنيه طباعة كتب، وهيئات ومراكز 4 مليون، واشتراك الإنترنت فى مديريات التربية والتعليم 500 مليون في السنة، وتنفيذ مشروعات بناء وتأهيل مدارس بنحو مليار و500 مليون، وتنفيذ خطة تطبيق تقنية الجدارات في المدارس الفنية بـ500 مليون، وحافز تطوير للصف الخامس بتكلفة 500 مليون، وغيرها.