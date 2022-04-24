البرلمان ييدأ مناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة بعد عيد الفطر

يناقش مجلس النواب خلال جلساته بعد عيد الفطر الموازنة العامة الجديدة للدولة عن السنة المالية 2020-2023 ويلقي الدكتور محمد معيط وزير المالية البيان المالي خلال جلسات السبع الأولى بعد عيد الفطر التي تبدأ 8 مايو المقبل كما تلقي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بيان خطة التنمية الاقتصادية عن السنة المالية نفسها

تحسن مؤشرات مشروع الموازنة العامة

وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنَّ الحكومة أجرت تعديلات على الموازنة العامة للدولة بسبب الظروف العالمية الأخيرة، بالتالي تمّ إعداد بيان مالي جديد وهو ما أجل إلقاء بيان وزير المالية أمام مجلس النواب.

وأكّد وكيل اللجنة أنَّه رغم الظروف التي يمر بها العالم التي أثرت على الاقتصاد المصري، إلا أنَّ هناك الكثير من المؤشرات الإيجابية بالموازنة الجديدة إذ تشهد الموازنة العامة تحسنًا ومن المستهدف أن تكون موازنة استثنائية لمواجهة الأزمة الأخيرة في أوكرانيا التي انعكست آثارها على كل دول العالم وادت لارتفاعات كبيرة في النفط والدولار وأسعار الفائدة وارتفاع الأسعار.

ارتفاع الإيرادات بالموازنة المتوقعة 17%

وأكّد «عمر» ارتفاع معدل نمو الإيرادات بالموازنة الجديدة التي يناقشها المجلس بنسبة تصل إلى 17% لتصل الإيرادات إلى تريليون و447 مليار جنيه وانخفاض العجز الكلي إلى نحو 6.3% من الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أنَّ المؤشرات النهائية لمشروع موازنة العام المالي 2022-2023 أيضًا شهدت زيادة المصروفات بمعدل نمو 16% لتصل إلى نحو 2 تريليون و7 مليارات جنيه ومخصصات لاستثمار 365 مليار جنيه بينما زاد إجمالي مخصصات الأجور 400 مليار جنيه ومخصصات الدعم 323 مليار جنيه.

زيادة موازنة التعليم

وشدد وكيل لجنة الموازنة على تحقق النسب الدستورية بمشروع الموازنة الجديدة وتتزايد في كل عام حيث بلغت موازنة التعليم في السنة المالية 2021-2020 نحو 109 مليارات جنيه، وفى موازنة 2021-2022 كانت الموازنة 117 مليار جنيه بينما متوقع أن تصل في مشروع الموازنة الجديدة التعليم فى العام المالي الجديد 2022-2023، الى نحو 131 مليون جنيه.