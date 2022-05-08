النواب يوافق على إنشاء سجلات خاصة بإثبات نسب سلالات الخيول العربية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من مواد مشروع قانون بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم الأحد.

الخيول العربية

ونصت المادة الأولى: محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، هيئة عامة اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتتبع الوزير المختص بشؤون الزراعة واستصلاح الأراضي، ولها إنشاء فروع، ويشار إليها في مواد هذا القانون بالمحطة.

ووافق مجلس النواب على نص المادة الثانية: تحل المحطة محل الهيئة الزراعية المصرية المنشأة بالقانون رقم 367 لسنة 1956، فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة، وتحسين نتاجها.

دماء الخيول العربية

وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون: تهدف المحطة للحفاظ على نقاء دماء الخيول العربية الأصيلة، ولها القيام بجميع التصرفات، والأعمال اللازمة لتحقيق الأغراض التي أُنشئت من أجلها، وتباشر اختصاصاتها على الوجه المبين بهذا القانون، ويكون لها على الأخص ما يلي:

1. الاهتمام بتربية الخيول العربية الأصيلة، وجميع الأنشطة المتعلقة بها، ودراسة المشكلات التي تعترضها، والعمل على تذليلها، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

2. إمساك سجلات خاصة بإثبات نسب سلالات الخيول العربية الأصيلة، ونشر المعلومات المتعلقة بالتكاثر، والتسجيل، وتحسين النسل، عن طريق تقديم المشورة الفنية.

3. إصدار الشهادات البيطرية اللازمة للخيول العربية الأصيلة المصدرة للخارج، بعد موافقة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

4. إصدار شهادات نسب الخيول العربية الأصيلة المسجلة لديها، وجميع الشهادات الإدارية ذات الصلة.

5.إجراء الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة في مجال تربية ورعاية الخيول العربية الأصيلة، والتحسين الوراثي من جيل إلى آخر، وتقديم الخدمات البيطرية والتناسلية؛ لرفع مستواها الجمالي والأدائي.

6.إقامة الدورات المتخصصة بالخيول العربية الأصيلة؛ لرفع الوعي بين المربين والمهتمين بالخيول العربية الأصيلة، والمحافظة عليها.

7.نشر المعرفة بالخيول العربية الأصيلة، وتبادل الخبرات، والنشرات الطبية والعلمية في مجال تربيتها على المستويات المحلية، والعربية، والدولية.

8.المشاركة ومتابعة جميع المؤتمرات المحلية، والعربية، والدولية المتعلقة بأنشطة الخيول العربية الأصيلة.

9.تنظيم وإقامة الأنشطة، والمهرجانات، والسباقات، والمزادات، والمعارض الخاصة بتربية الخيول.

10.إنشاء وتملك المشروعات الخاصة بالخيول العربية الأصيلة، بما فيها إسطبلات للتربية، ومضامير للسباق، وإنشاء مدارس تعتنى بالفروسية، وكل أنشطتها.

11.تسجيل كل أو بعض الخيول، وتقرير حقنها، وتطهير حظائرها؛ لوقايتها من الأمراض المعدية أو الوبائية فى مواعيد دورية، ويخصص لكل خيل مسجل بطاقة، تتضمن: ترقيمه، وتسجيله، والمواعيد الدورية لجرعات التحصين المرخص بها بيطرياً.

كما وافق المجلس على نص المادة الرابعة وتنص :يُنقل العاملون بالإدارة المركزية لتربية الخيول العربية التابعة للهيئة الزراعية المصرية الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى المحطة، بذات مراكزهم، وأوضاعهم الوظيفية، ودرجاتهم المالية، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية.