إسكان النواب: مطلوب طرق تمويل ميسرة للمطورين العقاريين

قال طارق شكري، وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، إن لقاء غرفة التطوير العقاري مع مجلس الوزراء قبيل عيد الفطر المبارك شهد تشاورات مكثفة حول المتغيرات العالمية بعد حرب روسيا وأوكرانيا وتأثيرها على القطاع هي أسباب خارجة عن إرادة رواد القطاع العقاري.

رسائل إيجابية من مجلس الوزراء

وأوضح «شكري» خلال مداخلة «عبر تطبييق زووم» لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن هناك مجموعة من الطلبات جؤى تقديمها لمجلس الوزراء، أهمهما وجود مهلة مدتها 3 أشهر لالتقاط الأنفاس دون احتساب فوائد عن هذه المدة بغية تنظيم الخطوات والحصول على وقت مناسب لقراءة المشهد، وهناك رسائل إيجابية من قبل مجلس الوزراء ووزير الإسكان بهذا الشأن.

محاولات لكبح جماح أسعار الأسمنت

وتابع شكري قائلا: «الأمر أو المطلب الثاني هو الخطوة الخاصة بكبح أسعار وجماح الاسمنت وبالفعل تم الاجتماع مع رواد قطاع الاسمنت وتمت الاستجابة لاجتماع الوزراء وتراجعت الأسعار عقب ذلك وحدث توازن في السوق وحدث نفس الأمر في قطاع الحديد، مشيداً بحوارات مجلس الوزراء مع المطورين والمصنعين وأنها أفضت لآثار إيجابية خلال الايام الماضية.

أهمية التمويل العقاري في الفترة القادمة

وشدد شكري، على أهمية التمويل العقاري في الفترة القادمة قائلاً: «إذا كنا نتحدث عن أهمية التمويل العقاري خلال الفترة الماضية فبات الأن من الضروريات وانتقل الأمر من مرحلة الأهمية لمرحلة الإلزام ولن يتحقق ذلك إلا بتمويل عقاري سهل وحقيقي وميسر جداً».

وأكد وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن تمويل المطورين العقاريين بطرق أسهل بخلاف طريقة شيكات العملاء من أهم المطالب حيث كانت تعتمد الشركات على شيكات العملاء لتلقي قروض بنكية عليها لكن وفقاً للشروط الجديدة التي أعلنتها الدولة وهي البناء في البداية قبل شيكات العملاء وبالتالي لابد من توفير طرق تمويلية سهلة في هذا الصدد.