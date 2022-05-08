أعضاء «النواب» يقفون دقيقة حداداً على أرواح شهداء سيناء.. وجبالي: لن يفلت المجرمون

حرص مجلس النواب فى بداية الجلسة العامة اليوم على الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الذى وقع أمس، وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في كلمته خلال الجلسة العامة، أن مرتكبي هذا الحادث الغاشم لن يفلتوا بفعلتهم.

وقال "الجبالي": "فوجعنا بالأمس بنبأ استشهاد عدد من رجال قواتنا المسلحة الذين أحبطوا محاولة هجوم إرهابي فاشلة قامت بها بعض العناصر التكفيرية على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء".

كلمة رئيس مجلس النواب اليوم

وأكد رئيس مجلس النواب أننا أمام إرهاب أسود جهول، يستبيح سفك الدماء لإجهاض كل قيمة شريفة، إرهاب لا دين له ولا وطن، مناهض للحياة، ولن يفلت المجرمون الضالون بفعلتهم، فأبطال الجيش والشرطة قد أقسم كل منهم على افتداء الوطن بدمائهم الزكية، وهم عند قسهم أوفياء ولهم بالمرصاد حتى اقتلاع جذورهم من أرض مصر الطيبة.

وشدد رئيس مجلس النواب، على أن المجلس يؤكد دعمه الكامل لقواته المسلحة وشرطته الباسلة في حربهم على الإرهاب، والقضاء عليه، وتطهير ربوع الوطن منه، حمى الله شعب مصر ووقاه من كل سوء، ورحم الله شهداء الوطن وأسكنهم فسيح جناته.

زعيم الاغلبية: دماء الشهداء تروي أرض سيناء

ونعي النائب اشرف رشاد زعيم الاغلبية بمجلس النواب شهداء الوطن من ابناء القوات المسلحة فى غرب سيناء قائلا: نتقدم بخالص التعازي لاسر الشهداء وللقوات المسلحة البباسلة والقيادة السياسية .

وقال زعيم الاغلبية فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم اللاحد ، ان دماء الشهداء هي الدماء الذكية والطاهرة التى تروي ارض سيناء وستظل نار ونورا ، نارا لكل من تسول له نفسه التخريب بافكاره المتطرفة وتكون نورا ننبي به المستقبل داعيا الله ان يرحم الشهداء مشيرا الى ان مصر ستظل مصر قوية بقيادتها السياسية وقوتنات المسلحة وشرطتها الباسلة .

عضوات النواب يتشحن بالسواد حدادا على أرواح شهداء الوطن

واتشحت قاعة مجلس النواب بالسواد خلال الجلسة العامة اليوم، وذلك على خلفية الحادث الإرهابي الغاشم الذى وقع أمس وراح ضحيته عددا من شهداء مصر الأبرار بغرب سيناء.

وحرصت غالبية العضوات بمجلس النواب ارتداء ملابس سوداء حدادا على أرواح ضحايا الحادث الإرهابي الغاشم، وحرص مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن فى بداية الجلسة العامة اليوم، وقال المستشار حنفي جبالي فى كلمته خلال الجلسة العامة :أننا نواجه إرهاب أسود جهول يستبيح سفك الدماء لإجهاض كل قيمة شريفة .

كما أعرب روساء الهيئات البرلمانية عن تعازيهم لأهالي شهداء الوطن الأبرار .وحرص عدد من النواب عن التعبير عن غضبهم ضد الحادث الإرهابي ،لافتين أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان مهما حاول الإرهاب الاجتثاث منها .