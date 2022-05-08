النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون محطة الزهراء لتربية الخيول

وافق مجلس النواب نهائيًا في جلسته العامة، اليوم، على مشروع قانون بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.

محطة الزهراء لتربية الخيول

ويتضمن مشروع القانون 15 مادة، ويصدر من الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون، فيما لا يتعارض مع أحكامه.

وأكّد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أن الهدف من إنشاء الهيئات الاقتصادية هو المرونة في الإدارة والحكومة.

مجلس النواب

وأكّد هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، خلال عرضه لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

وقال إنَّ محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة تُعد النواة الرئيسية لإنشاء مدينة عالميه للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة بأفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة التي ستصبح صرحًا متكامل للأنشطة والرياضات المتعلقة بالخيول والأكبر في الشرق الأوسط في مجال تربية وإنتاج الخيول العربية بالمشاركة مع أعرق الخبرات الدولية والمحلية المتخصصة في تربية وإنتاج الخيل العربي الأصيل، ومن ثم تكمن فلسفة مشروع القانون في استعادة مصر ريادتها في مجال تربية وإنتاج وإكثار الخيول المصرية العربية الأصيلة، فضلا عن خلق قيمة اقتصادية مضافة ومردود ثقافي وحضاري وسياحي في هذا المجال.

ويشمل مشروع القانون إنشاء كيان إداري مستقل بها لتحقيق طفرة غير مسبوقة في إنتاج وإكثار وتصدير الخيول العربية الأصيلة، وكذلك إمساك سجلات خاصة لإثبات نسب سلالات الخيول العربية الأصيلة وإصدار شهادات نسب لها.

وكذلك إصدار شهادات بيطرية للخيول المصدرة للخارج وإجراء الدراسات والبحوث العلمية في مجال تربية ورعاية الخيول. كما تضمن مشروع القانون نشر المعرفة بالخيول العربية الأصيلة وتبادل الخبرات، ومتابعة جميع المؤتمرات المحلية، والعربية والدولية المتعلقة بأنشطة الخيول.