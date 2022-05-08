مفاجأة.. زيادة دعم المواد البترولية بالموازنة الجديدة للدولة

كشف البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 عن مفاجأة كبرى بزيادة الدعم على المواد البترولية وهو عكس الاتجاه الذي اتخذته الدولة خلال السنوات المالية الثلاث الماضية، والتي اتسمت بالاتجاه لتخفيض دعم المحروقات والمواد البترولية، وجاء بالبيان المالي الذي يلقيه وزير المالية غدا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.

دعم المواد البترولية

وحصلت «الوطن» على نسخة من البيان الذي سيناقشه مجلس النواب، ليؤكد أن تقـديرات دعـم المـواد البتروليـة بمشـروع الموازنـة العامـة للدولـة للسـنة الماليـة، تبلغ نحو 28 مليار و94 مليون بالسنة المالية 2023/2022 مليون جنيه، مقابل نحو 18 مليار و411 مليـون جنيـه بموازنـة السـنة المالية 2022/2021 بزيادة قدرها 9 مليارات و683 مليـون جنيـه بنسبة زيادة قدرها 52.6%، وأرجع البيان المالي زيادة الدعم إلى ارتفاع أسعار خام برنت والتغير في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسـعار تقـل عن تكلفة توافرهـا للسـوق المحلـي، سـواء عـن طريـق الإنتـاج المحلـي أو اسـتيراد بعضـها مـن الخارج واستيراد الخام وبعض المنتجات البترولية وأنبوبة البوتاجاز والمازوت للمخابز.

البيان المالي

وكشف البيان المالي، والذي يلقيه وزير المالية غدا، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن أحدث التقديرات العالمية أشارت إلى ارتفاع أســعار النفط العالمية خلال عام، لتســتقر في 2022 عند مســتويات تجاوزت 100 دولار وفقا لتقديرات العديد من المؤسـســات المالية الدولية، وقد ارتفع سـعر خام برنت من 63.5 دولار في مارس2021 إلى مسـتويات قياسـية وغير مسـبوقة منذ سـنوات طويلة، لتقترب من 130 دولارا في فبراير 2022.

واستمر سعر البرميل في الارتفاع ليستقر عند 100 دولار ليرتفع مرة أخرى إلى 110 دولارات للبرميـل في أول مايو 2022، وذلـك نتيجـة زيـادة الطلـب وعودة الحياة إلى طبيعتها في الكثير من البلدان حول العالم وعودة الاستهلاك إلى مستويات ما قبل الجائحة، بســـبب نجاح اللقاحات في الحد من خطورة الجائحة وارتفاع نســـبة متلقي اللقاح بالنســبة لعدد الســكان في العديد من الدول وخصــوصــاً في الدول المتقدمة بـالإضافة إلى تـأثير أزمـة الطـاقـة في أوروبـا نتيجـة نقص الإمدادات الروسـية بالغاز الطبيعي وأيضـاً في ضـوء تداعيات الأزمة الروسـية الأوكرانية.