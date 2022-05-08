600 ألف أسرة مستفيدة من توصيل الصرف الصحي ضمن «حياة كريمة» في 22 محافظة

كشفت وزارة التنمية المحلية عن أخر مستجدات مشروعات حياة كريمة، وجهودها في توصيل الصرف الصحي للمنازل، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بهدف ترسيخ العدالة الاجتماعية، فضلا عن مساندة وتمكين الأسر الأشد احتياجاً، والأكثر فقراً، في القرى والمناطق النائية، سعياً لتحقيق نقلة نوعية في جودة حياة المواطن المصري تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بما يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة.

600 ألف أسرة مستفيدة من وصلات الصرف الصحي

وأعلنت التنمية المحلية في بيان لها، عن الانتهاء من توصيل ما يقرب من 109 آلاف وصلة منزلية للصرف الصحي في قرى حياة كريمة، بـ120 قرية في 22 محافظة، وصلت تكلفتها إلى 400 مليون جنيه، إذ بلغت نسبة التنفيذ بها 85% تقريبا من إجمالي مشروعات توصيل الصرف المستهدف تنفيذها ضمن المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن تلك الوصلات تخدم ما يقرب من 600 ألف أسرة في محافظات الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والقليوبية والمنوفية والفيوم والجيزة ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ودمياط والجيزة وسيناء إضافة إلى المناطق غير المخططة في محافظتي القاهرة والإسكندرية.

محافظات الصعيد صاحبة النصيب الأكبر

وأشارت الوزارة إلى أن محافظات الصعيد كان لها النصيب الأكبر من تنفيذ لوصلات الصرف الصحي المنزلية، والتي بلغ عددها أكثر من 57 ألف وصلة بنسبة تتجاوز 62 % من إجمالى عدد الوصلات المنفذة ضمن المشروع، موضحة أن محافظات المنيا وسوهاج واسيوط، كان لهم النصيب الأكبر في نسبة تنفيذ الوصلات، إذ تم الانتهاء من تنفيذ أكثرمن 15.6 ألف وصلة منزلية فى محافظة المنيا، بلغت تكلفتهم 60 مليون جنيه، وتخدم أكثر من 60 ألف أسرة، فيما نفذت محافظة أسيوط أكثر من 12 ألف وصلة بتكلفة بلغت 55 مليون جنيه، وتخدم ما يقرب من 50 ألف أسرة ، أما محافظة سوهاج فقد تم تنفيذ 10 آلاف وصلة منزلية بتكلفة 59 مليون جنية استفاد منها 40 ألف أسرة.