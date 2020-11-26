بالمساهمة المجتمعية.. تخفيض قيمة تركيب وصلات الصرف الصحي في بني سويف

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن المحافظة متمثلة في الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، وقعت بروتوكولا مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومؤسسة نهضة بني سويف؛ لتركيب وصلات منزلية للصرف الصحي عن طريق المساهمة المجتمعية لتخفيض تكلفة الوصلات المنزلية من خلال المؤسسة، لتخفيف العبء عن كاهل أهالي قرية دلاص، وتبلغ مدة تفعيل البروتوكول 6 أشهر من بداية تنفيذ أعمال التوصيلات.

وأعرب "غنيم" عن ترحيبه الكامل بالتعاون مع المؤسسات كافة، والهيئات الاقتصادية في سبيل دعم وتنمية القرى الأكثر احتياجا في المحافظة، مشيدا بدور مؤسسة نهضة بني سويف في المساهمة الفاعلة لتحسين مستوى معيشة المواطن، وتوفير احتياجاته الأساسية، انطلاقا من مبدأ المسؤولية المجتمعية، وأن المجتمع المدني شريكا أساسيا في تحقيق التنمية.

وأوضح المحافظ أنه بمقتضى البروتوكول تشكل شركة المياه لجنة من إدارتي المشاركة المجتمعية وخدمة العملاء، للمعاينة والتأكد من استحقاق الحالات المختارة لتنفيذ وصلات الصرف الصحي للمنازل، التي حددت، مع مراجعة الدعم الفني الكروكيات المقدمة من المؤسسة قبل بدء التنفيذ، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية والقياسية المصرية المعمول بها في الشركة، على أن تلتزم الشركة بإعفاء التوصيلات من مقابل الربط على الشبكة العمومية والمصاريف الإدارية الخاصة بالإشراف على الأعمال، فيما تلتزم المؤسسة بالمواصفات والاشتراطات التي أقرتها شركة المياه، وكذلك بالضوابط الخاصة بتحديد القرى المحرومة، التي تتضمن عدم وجود أي نشاط غير منزلي بالعقارات المنفذ عليها، وألا تزيد مساحة العقار عن 150 مترا.

وأضاف الدكتور محمد هاني غنيم، أن ذلك مع استبعاد الحالات التي تمتلك أكثر من منزل، والتزام المؤسسة بتقديم الكروكيات الخاصة بأماكن التنفيذ للمنازل المستوفية الشروط، في حين تقوم الوحدة المحلية بتحديد مسارات خطوط الصرف في الشوارع المعتمدة من ناحية التنظيم، واستبعاد الشوارع المتطرفة التي لم تُسجل على خرائط التنظيم، ولم تعتمد بقرار خارج الحيز المُعتمد.

وأشار اللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، عقد اجتماعا بأطراف البروتوكول للاتفاق على الخطوات التنفيذية من خلال التنسيق الدائم بين القائمين كافة، على التنفيذ والجهات ذات الصلة، مؤكدا أنه ستتم متابعة التنفيذ من خلال الوحدة المحلية أولا بأول، لتذلل أية عوائق قد تطرأ على تنفيذ الأعمال.