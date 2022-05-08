«الصحة» تطلق 9 قوافل طبية مجانية بقرى حياة كريمة خلال 48 ساعة

تمثل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أحد نماذج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وحق المواطن في العيش والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والصحي والتعليمي والاقتصادي والسكني، والحياة الكريمة، إذ تشهد قرى الريف المصري تطور غير مسبوق في كافة القطاعات، كإنجاز جديد للدولة المصرية وأكبر دليل على الجمهورية الجديدة.

مبادرة حياة كريمة

وتواصل مبادرة حياة كريمة أعمالها، في جميع أنحاء الريف المصري، من أجل التخفيف عن كاهل المواطن، ورفع مستوى معيشته، من أجل توفير حياة كريمة لهم، من خلال نشر القوافل الطبية، إنشاء المجمعات الخدمية، المستشفيات، توصيل خطوط المياه الصالحة للشرب، توصيل الغاز الطبيعي، المدارس، مشروعات الصرف الصحي، وغيرها من المشروعات التي تهدف إلى التطوير وتحقيق التنمية من أجل الارتقاء بالمواطن.

قوافل طبية مجانية للكشف والعلاج بالمناطق النائية

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، خريطة انتشار القوافل الطبية المجانية في قرى «حياة كريمة» وأماكن تمركزها في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال 48 ساعة، التي يجرى توجيهها للمحافظات الحدودية، والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت «الصحة»، في بيان لها، إنَّه سيتمّ إطلاق 9 قوافل طبية حتى 10 مايو، بمناطق: مناطق تنيدة مركز بلاط محافظة الوادي الجديد، ودكران مركز أبوتيج محافظة أسيوط، والقراريش مركز كوم أمبو محافظة أسوان، يومي 8 و9 مايو، على أن يتمّ إطلاق 5 قوافل طبية أخرى بمناطق وحدة المنشية مركز القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية، ومركز طب العبد حي السلام أول محافظة القاهرة، وشارونة مركز مغاغة محافظة المنيا، ونوسا الغيط مركز أجا محافظة الدقهلية، والنجيلة كوم حمادة محافظة البحيرة، وذلك يومي 9 و10 من شهر مايو.

جراحات مجانية ضمن حياة كريمة

وكانت قد أكّدت وزارة الصحة والسكان في بيان لها أنَّه في حالة استدعاء الحالات لإجراء العمليات الجراحية، تحول الحالات من قبل أطباء القوافل إلى أقرب المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، مشيرة إلى أنَّ القوافل تشمل تخصصات: «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل»، ضمن خطة الوزارة لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض المزمنة.