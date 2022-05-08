النواب يوافق على اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية بالصعيد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 140 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر «ستار» بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الموقع في روما بتاريخ 28/1/2022 وفي القاهرة بتاريخ 9/2/2022.

صعيد مصر

جاء ذلك بعدما استعرض النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن الاتفاق، مؤكّدًا أهميته في التنمية الزراعية بالصعيد.

وخلال المناقشة طالب حسام المندوه، بضرورة أنَّ تضع الحكومة فى اعتبارها التقييم المستمر لمدى التغيير والتطور الذى يحدث نتيجة مثل تلك الاتفاقيات والقروض وتحقيق الهدف منها، مشددا على أهمية وجود تقرير سني للعرض على المجلس حتى يتمكّن البرلمان من أداء دوره الرقابي أيضًا.

مجلس النواب

وأيده في ذلك النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب، الذي أكّد أنَّ الجهاز الإداري بالدولة غير مؤهل لتحقيق الهدف الحقيقي من اتفاقيات المنح والقروض الموقعة بين مصر وجهات خارجية.

وطالب الحكومة بالاهتمام بعلم إدارة المنح والقروض لتعظيم الاستفادة منها.